В Липецке появится выходная регистрация браков

Рядом с Дворцом бракосочетания построят специальную беседку.

Красивую белую беседку на улице Ленина рядом со Дворцом бракосочетания по контракту должны построить к 12 августа. В ней смогут поместиться молодожёны и 20 их гостей. Беседка и ее установка обойдутся примерно в три миллиона рублей.— Мы хотели, чтобы беседка гармонировала со зданием купеческого дома, в котором находится ЗАГС, — сказала GOROD48 начальник областного управления ЗАГС Светлана Королева.После того, как заработает новая локация, регистраций на улице Ленина станет значительно больше — их будут проводить параллельно в здании и на улице — все зависит от желания молодоженов. Понравившийся вариант можно будет выбрать при подаче заявления в МФЦ и на Госуслугах. Регистрацию в беседке будут проводить в теплое время года.