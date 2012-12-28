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сегодня, 17:21
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В Липецке появится выходная регистрация браков

Рядом с Дворцом бракосочетания построят специальную беседку.

Красивую белую беседку на улице Ленина рядом со Дворцом бракосочетания по контракту должны построить к 12 августа. В ней смогут поместиться молодожёны и 20 их гостей. Беседка и ее установка обойдутся примерно в три миллиона рублей.

— Мы хотели, чтобы беседка гармонировала со зданием купеческого дома, в котором находится ЗАГС, — сказала GOROD48 начальник областного управления ЗАГС Светлана Королева.





После того, как заработает новая локация, регистраций на улице Ленина станет значительно больше — их будут проводить параллельно в здании и на улице — все зависит от желания молодоженов. Понравившийся вариант можно будет выбрать при подаче заявления в МФЦ и на Госуслугах. Регистрацию в беседке будут проводить в теплое время года.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
ЗАГС
беседка
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
гость
24 минуты назад
Я в заграничном кине так видел
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жених
32 минуты назад
круто, я хочу со своей невестой заключить брак в этой беседке, память на всю жизнь
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