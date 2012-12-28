Происшествия
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26 минут назад
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39-летняя липчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
Женщина скачала приложение и пыталась заработать на инвестициях.
65-летняя женщина лишилась 50 тысяч рублей, поверив звонку «сотрудников службы безопасности». Под предлогом оказания помощи в поимке мошенников пенсионерку убедили перевести деньги через банкомат.
2 июля в отдел полиции №5 обратилась 29-летняя женщина, которой позвонили «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате липчанка перевела 117 тысяч 360 рублей через банкомат на неустановленный счёт.
У 38-летней женщины похитили 342,5 тысячи рублей под предлогом продажи чехлов на санки.
Также 2 июля в полицию обратился 74-летний мужчина, который лишился 48 тысяч рублей под предлогом продажи гаража.
20-летний грязинец лишился 40 тысяч рублей при покупке запчастей — злоумышленники завладели данными его карты.
Ельчанин лишился 30 тысяч рублей — деньги у него попросили в долг со взломанной страницы знакомого.
А 38-летнюю женщину обманули на 5,35 тысячи рублей при покупке электромобиля через мессенджер.
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