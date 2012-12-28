39-летняя липчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Женщина скачала приложение и пыталась заработать на инвестициях.

В Липецке в полицию обратилась 39-летняя женщина, которая с 1 мая перевела мошенникам полтора миллиона рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанка установила на телефон приложение, которое ей посоветовали скачать, и думала, что зарабатывает на инвестициях.65-летняя женщина лишилась 50 тысяч рублей, поверив звонку «сотрудников службы безопасности». Под предлогом оказания помощи в поимке мошенников пенсионерку убедили перевести деньги через банкомат.2 июля в отдел полиции №5 обратилась 29-летняя женщина, которой позвонили «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате липчанка перевела 117 тысяч 360 рублей через банкомат на неустановленный счёт.У 38-летней женщины похитили 342,5 тысячи рублей под предлогом продажи чехлов на санки.Также 2 июля в полицию обратился 74-летний мужчина, который лишился 48 тысяч рублей под предлогом продажи гаража.20-летний грязинец лишился 40 тысяч рублей при покупке запчастей — злоумышленники завладели данными его карты.Ельчанин лишился 30 тысяч рублей — деньги у него попросили в долг со взломанной страницы знакомого.А 38-летнюю женщину обманули на 5,35 тысячи рублей при покупке электромобиля через мессенджер.