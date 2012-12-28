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сегодня, 10:57

У 32-летнего ельчанина конфисковали «Ниссан Микра»: он сел за руль пьяным

Водителя осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Елецкий городской суд приговорил 32-летнего водителя за повторный случай пьяной езды к 250 часам обязательных работ. Также ельчанина лишили водительских прав на два года и конфисковали у него автомобиль «Ниссан Микра».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее ельчанин был привлечен к административной ответственности за пьяную езду: его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года. Но в период исполнения этого наказания — 19 марта этого года возле дома №5 по улице Радиотехнической в Ельце водитель снова попался нетрезвым за рулём. Его задержал инспектор ДПС,  от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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