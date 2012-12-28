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1056
сегодня, 08:14
7

37-летняя липчанка поссорилась со знакомым и подожгла его машину

Хозяину автомобиля «Сеат» был причинен ущерб в 457 тысяч рублей.

Липецкий отдел полиции №4 завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в покушении на умышленные уничтожение или повреждение автомобиля.

«По версии следствия, в декабре прошлого года ночью пьяная женщина проникла в припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Шевченко автомобиль «Сеат» и подожгла переднюю панель. В результате автомобиль был частично поврежден изнутри. Сумма причиненного ущерба составила 457 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Женщина была задержана на месте происшествия мимо проезжавшим нарядом ДПС. Она во всем призналась и пояснила, что автомобиль принадлежит ее знакомому, с которым у нее несколько дней назад произошел конфликт.

Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.
поджог
пожар
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Николай
5 минут назад
Женщина - огонь!
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й
сегодня, 09:08
Легче завести семерых, чем бросить одну.
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Гость
сегодня, 09:07
Весело веселье, тяжело похмелье
Ответить
Психиатр
сегодня, 09:06
Не злите женщину
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Пущай
сегодня, 08:38
сеатовец простит невестку и после зоны сразу в ЗАГС!
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Вот ведь
сегодня, 08:29
Теперь до пяти лет на казённых харчах- романтика
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Фокс
сегодня, 08:27
Сколько же лет этому испанцу? Думаю, лет 20, не меньше
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