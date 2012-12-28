37-летняя липчанка поссорилась со знакомым и подожгла его машину

Хозяину автомобиля «Сеат» был причинен ущерб в 457 тысяч рублей.

Липецкий отдел полиции №4 завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в покушении на умышленные уничтожение или повреждение автомобиля.«По версии следствия, в декабре прошлого года ночью пьяная женщина проникла в припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Шевченко автомобиль «Сеат» и подожгла переднюю панель. В результате автомобиль был частично поврежден изнутри. Сумма причиненного ущерба составила 457 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Женщина была задержана на месте происшествия мимо проезжавшим нарядом ДПС. Она во всем призналась и пояснила, что автомобиль принадлежит ее знакомому, с которым у нее несколько дней назад произошел конфликт.Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.