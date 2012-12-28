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Происшествия
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сегодня, 08:14
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37-летняя липчанка поссорилась со знакомым и подожгла его машину
Хозяину автомобиля «Сеат» был причинен ущерб в 457 тысяч рублей.
«По версии следствия, в декабре прошлого года ночью пьяная женщина проникла в припаркованный во дворе многоквартирного дома по улице Шевченко автомобиль «Сеат» и подожгла переднюю панель. В результате автомобиль был частично поврежден изнутри. Сумма причиненного ущерба составила 457 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Женщина была задержана на месте происшествия мимо проезжавшим нарядом ДПС. Она во всем призналась и пояснила, что автомобиль принадлежит ее знакомому, с которым у нее несколько дней назад произошел конфликт.
Теперь поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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