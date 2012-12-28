Общество
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30 минут назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
19 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 17-ти улиц, предупредили в компании.
Машины с водой подъедут по адресам: улица Котовского, 19, улица Энергостроителей, 8, улица Хмельницкого, 1а, улица Космонавтов, 42/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
19 июня плановые ремонтные работы на электросетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 свет отключат на улицах Плеханова, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Пролетарской, Желябова, Угловой, Гагарина, на площади Плеханова – в этот период энергетики будут проводить монтаж приборов учета, перебои со светом составят не более трех часов для отдельного домовладения.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Ботаническую, Перова, Боевой проезд.
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