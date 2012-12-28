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30 минут назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

19 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 17-ти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 8 по улице Энергостроителей, № 1а по улице Б. Хмельницкого, № 42/1 по улице Космонавтов. В этот же период холодную воду отключат в частном секторе на улицах Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея. 

Машины с водой подъедут по адресам: улица Котовского, 19, улица Энергостроителей, 8, улица Хмельницкого, 1а, улица Космонавтов, 42/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 июня плановые ремонтные работы на электросетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 свет отключат на улицах Плеханова, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Пролетарской, Желябова, Угловой, Гагарина, на площади Плеханова – в этот период энергетики будут проводить монтаж приборов учета, перебои со светом составят не более трех часов для отдельного домовладения. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Ботаническую, Перова, Боевой проезд. 

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Комментарии (1)

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Сергей
13 минут назад
Что вообще происходит, не помню , когда вообще горячая вода дома была последний раз , сначала «плановые» две недели -задержали на неделю , дали на какое-то время, теперь опять прорывы Квадра за 4,5т с каждого человека уже должна была воду по вай-фаю научиться передавать Куда деньги уходят? Хоть кто-то отвечает за это, весь город перекопали и все бестолку
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