Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

19 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 17-ти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 8 по улице Энергостроителей, № 1а по улице Б. Хмельницкого, № 42/1 по улице Космонавтов. В этот же период холодную воду отключат в частном секторе на улицах Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея.Машины с водой подъедут по адресам: улица Котовского, 19, улица Энергостроителей, 8, улица Хмельницкого, 1а, улица Космонавтов, 42/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.19 июня плановые ремонтные работы на электросетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 свет отключат на улицах Плеханова, Зегеля, Интернациональной, Ленина, Пролетарской, Желябова, Угловой, Гагарина, на площади Плеханова – в этот период энергетики будут проводить монтаж приборов учета, перебои со светом составят не более трех часов для отдельного домовладения.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Ботаническую, Перова, Боевой проезд.