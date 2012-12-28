Сегодня в Липецке: Пушкин – наше всё, британская комедия и кинопремьеры

Пушкинская тема в день 225-летия поэта на каждом шагу.

Температура воздуха сегодня составит 26-28 градусов. Днём пройдут дожди, правда – кратковременные, местами – с грозами.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8 Марта, 17, 17/2, 36; Комсомольской, 22; Крайней, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9; Нижней Логовой, 6, 7, 9, 11; площади Победы, 6, 6 корп. 2, 6а, 6б, 6 корп. 3, 8.









С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак улицы Известковая, Клары Цеткин, Московская, Фридриха Энгельса, а с 15:00 до 17:00 – улицы Адмирала Макарова, Дзержинского, проспект Мира.









В 10:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) проведут праздник «Идут века, но Пушкин остаётся» (6+).











Одна из акций пройдёт в 11:00 возле памятника поэту на улице Неделина. Все желающие могут прочитать свои любимые стихи поэта.











А Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в 11:00 не только организует мероприятие «Больше, чем поэт», на котором вы услышите интересные факты из биографии «гения всея Руси» и из жизни его липецких предков, но и сможете выполнить интеллектуальные задания. Но главное – музей станет площадкой Всероссийской акции #Декламируй. У открытого микрофона гости смогут прочитать стихотворения, отрывки из произведений А.С. Пушкина, других авторов, произведения собственного сочинения.









Липецкая государственная филармония будет праздновать не только 22-летие А.Пушкина но и 220-летие со дня рождения композитора М. Глинки. В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдёт концерт «Я помню чудное мгновение» (12+), на котором выступят Липецкий оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко) а также победитель XI Открытого всероссийского конкурса молодых вокалистов им. Надежды Обуховой Султонбек Абдурахимов (бас-баритон, Узбекистан) и солистки Липецкой филармонии Наталья Плюснина (сопрано) и Алена Молчанова (домра).















В 1-м отделении прозвучат произведения М.Глинки, во 2-м – С.Рахманинова, Н.Римского-Корсакова, Г.Свиридова.





Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает на виртуальный концерт.. В 19:00 на большом экране с помощью специальной аппаратура начнётся прямая трансляция из Московской филармонии концерта Государственного академического хора России. В программе произведения Л. Бетховена, А.Шнитке, Й.Гайдна.















Пушкинской теме сегодня будут посвящены спектакли в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. В 11:00 юным зрителям покажут «Сказку о царе Салтане» (6+).













А в 19:00 все желающие увидят нестареющую классику – «Евгения Онегина» (12+).





Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) сегодня чуть ли не единственное учреждение культуры, не поддержавшее пушкинскую тематику. Театр на своей волне и выбрал для показа в 18:30 спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя».









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27) приглашает в 18:01 отдохнуть за настольными играми.













Роли озвучивали: Глафира Тарханова, Юлия Александрова, Анфиса Вистингаузен, Ольга Кузьмина, Полина Кутепова.







В ролях: Александра Хименес, Ален Эрнандес, Мария Аданез.







С такими же трудностями столкнутся жители частного сектора на улицах 1-ой Крымской, 2-ой Крымской, Верхней, Киевской, Комсомольской, Пригородной.В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок не более 3-х часов отключат свет на улицах Бабушкина, Бардина, Баумана, Бурлакова, Водной, Д.Бедного, Добровской, Железногорской, З.Космодемьянской, Инженерной, Кочеткова, Кузнечной, Курчатова, М.Светлова, Патриотической, Писарева, Семенова-Тян-Шанского, Тихой, Третьякова, Ярославской, на площадях Заводской, Мира, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина.Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать на работу из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые могут подсказать, где пробки меньше, и помогут выбрать оптимальный маршрут.Десятки мероприятий будут посвящены сегодня годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.В 10:00 в Библиотеке им. И.А. Бунина (Студенческий городок, 11а) пройдёт игровая программа «В мире пушкинских сказок» (6+).В 11:00 в Цкетральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27 )состоится квиз «Лукоморье» (12+).В 12:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) пройдёт «Пушкинский диктант — 2024» (12+).Проверить свою грамотность можно будет, выполнив задания в течение 40-60 минут.А в Липецком колледже искусств им К.Н.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) в 18:00 пройдёт концерт учащихся «Тонкая нить традиций: от фольклора до Пушкина» (16+)Дирижером выступит Филипп Чайковский, на фортепиано сыграет Константин Емельянов, на скрипках – Илья Мовчан и Андрей забавников.Роман начат 9 мая 1823 года и закончен 5 октября 1831 года, это одно из самых значительных произведений русской словесности. Повествование ведётся от имени безымянного автора, который, впрочем, в первых же строфах называет Онегина «добрый мой приятель». По известному определению В. Г. Белинского, Пушкин назвал «Евгения Онегина» романом в стихах, поскольку в нём изображена «жизнь во всей её прозаической действительности».Студент Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а к Чарли и его другу Джеку вот-вот прибудут возлюбленные. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И тут начинается ... коктейль из музыки, песен, танцев, переодеваний, любовных признаний и позитивных эмоций!Даже если вы не умеете играть и не знаете правил, то опытный игромастер Юлия Гаврилина всё расскажет и объяснит. Приходить можно даже целыми семьями. Вход – любая бумажная купюра от 200 рублей.По четвергам в кинотеатрах появляются новые фильмы. Познакомим вас с наибьолее интересными новинками.Россия, 2024. Мультфильм. Режиссёр Владимир ЛаншаковЧетыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги — лесные эльфы. Дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила.Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Владимир КоттДима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…: Гоша Куценко, Виктор Хориняк. Сергей Селин, Юрий кузнецов.Испания, 2024. Комедия. Режиссёр Начо Г. ВелильяЖизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам! Ведь в шахматах – как и в жизни – не имеет значения король ты или пешка, главное – сделать верный ход.