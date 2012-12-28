В «Елецком» горит сухая трава

Трава загорелась рядом с парковкой. Пламя тушит одно отделение пожарныъ.

Очевидцы сообщают в соцсетях о пожаре у парковки в микрорайоне «Елецкий». И советуют проверить или убрать свои автомобили.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горит сухая трава на площади около 30 квадратных метров. На тушение огня выехало одно пожарное отделение.