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Происшествия
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18 минут назад
В «Елецком» горит сухая трава
Трава загорелась рядом с парковкой. Пламя тушит одно отделение пожарныъ.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горит сухая трава на площади около 30 квадратных метров. На тушение огня выехало одно пожарное отделение.
Фото - vk.com/eletskiy_lipetsk
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