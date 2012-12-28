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В России
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сегодня, 15:29
Госдума приняла закон о создании открытого реестра должников по алиментам
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании реестра злостных неплательщиков алиментов.
Отмечается, сто документ "в первую очередь направлен на защиту интересов детей. Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, о внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток. После включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
Важно, что для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, - говорится на сайте Госдумы.
В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.
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