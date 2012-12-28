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В России
2 минуты назад
Кузбасские пенсионеры смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Мера поддержки традиционно будет действовать с понедельника по четверг включительно. В пятницу и на выходных пожилым кузбассовцам необходимо будет платить за проезд.
Пенсионеры смогут ездить бесплатно на автобусах, трамваях и троллейбусах по городским маршрутам, а также на автобусах и поездах пригородного сообщения.
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