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В России
31
35 минут назад

Поставки российских удобрений в ЕС достигли максимума с 2022 года

Отмечается, что в феврале Евросоюз закупил 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, что на 16 процентов больше, чем в январе.

Европейский импорт удобрений из России снова достиг максимального уровня, несмотря на введенные санкции. В начале 2024 года в химической промышленности выдвигались требования ограничить российские поставки, но они до сих пор продолжаются, - передает РИА Новости.

Евросоюз приобрел в феврале 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, - следует из расчетов на основе европейской статистики.

Это на 16% больше в физическом и на 21 — в денежном выражении, чем в январе. Максимум с декабря 2022-го, когда купили на 185,3 миллиона евро.

Особенно нарастила обороты Бельгия — почти в пять раз, до 24 миллионов евро. Румыния — в 2,4 раза, до 10,3 миллиона, Болгария — в 2,1 раза, до 5,2, Германия — в 1,8 раза, до 20.

Крупнейшим клиентом третий месяц подряд остается Польша: 44 миллиона евро — максимум с декабря 2021 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий — калийных и фосфорных. В 2021-м обеспечивала более 30 процентов европейского рынка. И о сокращении речь не идет.

До 60% импорта калия в ЕС — из России и Белоруссии, 31% азота — из России.

Это вызывает обеспокоенность у европейских политиков, так как их страны теперь зависят не только от российской энергии, но еще и от удобрений.

Представители норвежского химического завода Yara заявили, что удобрения — это политический инструмент в руках Москвы. По их мнению, текущий год станет решающим для сельского хозяйства в Евросоюзе.

Европарламент тоже выражал опасения по этому поводу, отметив, что Россия превратила удобрения в политическое оружие, особенно после начала специальной военной операции на Украине.

Отказ от российского газа и стремление к «энергетической независимости» дорого обошлись Европе. К середине 2022 года цены на голубое топливо подскочили, приведя к остановке до 70% азотных заводов и увеличению производственных затрат на 150%. Даже государства с развитым сельским хозяйством, такие как Франция, ФРГ и Нидерланды, нуждаются в импорте химикатов.

Российская продукция химической промышленности дешевле европейской из-за более дешевого топлива и энергии, а также географического расположения. Химическая отрасль зависит от газа: он является источником энергии и сырья, особенно при производстве азотных удобрений.

Литовская компания Achema хочет построить завод, на котором ежегодно будут производить до 500 тысяч тонн гранулированных нитратных удобрений. Польская Orlen, в свою очередь, планирует инвестировать порядка 400 млн евро в проект, который увеличит ее долю на рынке удобрений до 1,5 млн тонн. Однако все эти инициативы — долгосрочное решение.

Сложная ситуация в агропромышленном секторе и регулярные митинги фермеров в Евросоюзе не позволяют отказаться от российских удобрений. Альтернативные поставщики не могут удовлетворить потребности, - рассказали эксперты.

По их словам, интеграция российской экономики в европейскую оказалась глубже, чем ожидали в Брюсселе. Евросоюз сейчас активно изучает импорт российских удобрений и зерна, но санкции не вводит, чтобы окончательно не убить производство в некоторых странах блока.
экономика
удобрения
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