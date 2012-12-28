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В России
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38 минут назад
В РФ резко выросли цены на баранину
У производителей в России за год цены на баранину выросли на 30-40%.
В марте парная, остывшая или охлажденная баранина стоила на 33,2% больше, чем годом ранее, а замороженная — на 41,5%. Другие виды мяса подорожали меньше. Например, парная, остывшая или охлажденная свинина — на 16,8%, а замороженная — на 13%. Сравниться с бараниной может только охлажденная птица — плюс 33,3%.
В Минсельхозе опровергли нехватку баранины. По оценкам ведомства, нынешнее поголовье и сложившийся уровень убоя удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а экспорт ведется в незначительных объемах и не влияет на уровень цен.
В регионах, для которых баранина является традиционным видом мяса, животных чаще всего выращивают для собственного потребления, таким образом их стоимость не зависит от оптовых продаж, - пояснили в ведомстве.
Некоторые эксперты считают, что рост цен вызван именно дефицитом, а он связан с сокращением поголовья овец в стране в последние годы. Такая динамика наблюдается из-за нехватки персонала, увеличения расходов на ветеринарию, оскуднения пастбищ.
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