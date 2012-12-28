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В России
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46 минут назад
В России назвали топ-35 экономически сильных регионов по итогам 2023 года
Таковы данные исследования «Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года», подготовленного Фондом развития гражданского общества. Документ был разработан на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Субъекты оценивались по девяти социальным и экономическим показателям. В том числе по уровню средней зарплаты, прожиточному минимуму, уплате налогов, показателю промышленного производства, сообщают «Известия».
Вторую десятку возглавили Сахалинская, Челябинская, Курская, области, Ненецкий АО, Камчатка, Красноярский, Пермский край, Татарстан, Самарская и Иркутская области.
В третью вошли Вологодская область, Чувашия, Новосибирская, Тверская, Нижегородская области и Якутия (разделили 25 место), Приморский край, Рязанская, Магаданская области, Коми, Оренбургская и Курганская области (29 место), Белгородская и Липецкая области (30 место). Замыкают рейтинг Владимирская область, Башкирия, Марий Эл, Воронежская и Томская области.
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