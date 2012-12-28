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48 минут назад

ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на пытки

Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию в исправительную колонию №6 в Оренбургской области (больше известна как "Черный дельфин"). Задачей сотрудников центрального аппарата ведомства станет проверка публикаций СМИ о жалобах осужденных на избиения.

ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", - рассказали РИА Новости в ведомстве.

"ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сообщили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
пытки
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