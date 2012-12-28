ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на пытки

Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию в исправительную колонию №6 в Оренбургской области (больше известна как "Черный дельфин"). Задачей сотрудников центрального аппарата ведомства станет проверка публикаций СМИ о жалобах осужденных на избиения.