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В России
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48 минут назад
ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черный дельфин» на пытки
Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию в исправительную колонию №6 в Оренбургской области (больше известна как "Черный дельфин"). Задачей сотрудников центрального аппарата ведомства станет проверка публикаций СМИ о жалобах осужденных на избиения.
"ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сообщили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
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