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сегодня, 17:13

Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых

Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект 22 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Документ, с которым ознакомились «Известия», направлен на регулирование деятельности МФО.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Согласно данным ЦБ РФ на сентябрь 2023-го, суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 трлн рублей. А общий размер просроченных обязательств по отношению к началу прошлого года увеличился с 1,08 до 1,11 трлн рублей.

«В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023-й год. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года», — сообщают авторы инициативы.

Также в документе подчеркивается, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств.

«Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 млн человек, а категория граждан с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн», — говорится в документе.

микрозаймы
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