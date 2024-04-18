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В России
27
сегодня, 12:09

Объемы ввоза семги в РФ упали почти вдвое за 5 лет

Рыбный союз сообщает, что объемы ввоза семги в Россию упали почти вдвое за пять лет.

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок атлантического лосося (семги) в Россию рухнули почти в два раза за последние пять лет и опустились до отметки в 44 тысячи тонн, - пишут "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков Рыбного союза.

При этом с 2022 года полностью прекратились поставки охлажденной продукции, включая тушки семги без головы и филе. Для сравнения, в 2021 году импорт рыбных тушек составил в общей сложности свыше 15 тысяч тонн, а филе — 2,5 тысячи тонн. До введения санкций главными поставщиками этих видов продукции являлись экспортеры из Фарерских островов и Норвегии, - пояснили в организации.

На этом фоне доля импортной семги на российском рынке снизилась по итогам 2023 года до 35 процентов, хотя еще в 2018-м находилась на уровне почти в 90 процентов. В настоящее время вся иностранная продукция поступает в страну из Чили, заключил представитель Рыбного союза. Опрошенные газетой эксперты связали сокращение ввоза импортной семги с рядом факторов, включая санкции, импортозамещение и слишком высокие цены.

Несмотря на резкое снижение поставок атлантического лосося, в России наращивают ввоз других видов рыб и морепродуктов. Так, согласно статистическим данным аналитиков Росрыболовства, по итогам 2023 года суммарные объемы импорта выросли на 18 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 656 тысяч тонн. Ключевыми поставщиками, помимо Чили, выступили Китай, Вьетнам, Эквадор, Белоруссия, Индия и Перу.
экономика
рыба
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