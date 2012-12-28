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В мире
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сегодня, 10:00
Банки Китая стали блокировать оплату из РФ за серверы и ноутбуки
Китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику.
Источник издания уточнил, что оплата блокируется «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами».
"Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне",— утверждает он.
Речь идет о так называемых кит-наборах, из которых собираются электронные устройства. В них входят процессоры, экраны, другие компоненты. Опрошенные изданием представители российских ИТ-компаний подтвердили сложности с оплатой компонентов, отметив, что еще с декабря возникли проблемы с оплатой готовых устройств азиатских производителей – системных блоков, серверов, систем хранения данных.
В Русско-Азиатском Союзе промышленников и предпринимателей отметили, что сейчас есть проблемы с оплатой товаров из КНР в целом. Причина – значительное влияние на китайские финансовые структуры со стороны США, грозящих санкциями в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами.
Блокировки оплаты китайских компонентов могут негативно сказаться на российских производителях электроники, однако альтернативные варианты расчетов с продавцами уже прорабатываются.
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