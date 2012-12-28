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Коронавирус
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11 минут назад
Три жителя области умерли от COVID-19
Несколько недель подряд число погибших не превышало двух человек.
Больше в регионе и новых случаев болезни. За последнюю неделю — 152. Это на 12 больше, чем неделей ранее.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%», — сообщает сайт объясняем.рф.
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