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44 минуты назад
Продавец холодного оружия попался на «Проверочной закупке»
Елецкого предпринимателя судят по обвинению в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.
«Из обвинительного заключения следует, что подсудимый, не являясь юрлицом и не имея соответствующей лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, в июне 2023 года в помещении отдела в одном из магазинов Ельца, умышленно, из корыстных побуждений, продал холодное оружие — охотничий нож, получив в качестве оплаты от покупателя 1200 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Но покупателем ножа выступал участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».
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