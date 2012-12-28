Продавец холодного оружия попался на «Проверочной закупке»

Елецкого предпринимателя судят по обвинению в покушении на незаконный сбыт холодного оружия.

В Елецком городском суде Липецкой области началось рассмотрение уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении двух преступлений по части 3 статьи 30 части 7 статьи 222 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт холодного оружия».«Из обвинительного заключения следует, что подсудимый, не являясь юрлицом и не имея соответствующей лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, в июне 2023 года в помещении отдела в одном из магазинов Ельца, умышленно, из корыстных побуждений, продал холодное оружие — охотничий нож, получив в качестве оплаты от покупателя 1200 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Но покупателем ножа выступал участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».