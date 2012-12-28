21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Общество
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сегодня, 10:21
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Долг умершей ельчанки придётся погасить мэрии
С администрации Ельца взыскана задолженность по кредиту в 66 224 рубля.
Ельчанка при жизни взяла кредит в «Тинькофф Банке», а право истребовать этот долг получило ООО «Юридический центр Эталон». В результате компания стала через суд взыскивать задолженность в 66224 рубля и судебные расходы в 2187 рублей.
Оказалось, что на наследство женщины в 315 516 рублей никто из её родственников не претендовал, 1/2 доли её квартиры перешло в собственность Российской Федерации и муниципального образования. А ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство, в том числе и муниципальные образования, в собственность которых переходит имущество.
Поскольку никто из близких ельчанки наследство не принял, а наследственное имущество поступило в собственность администрации города Ельца, то последняя и несет ответственность по долгам женщины в пределах стоимости её имущества.
В результате с администрации Ельца в пользу истца — ООО «Юридический цент Эталон» взыскана задолженность по кредиту в 66224 рубля.
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