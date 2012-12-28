Долг умершей ельчанки придётся погасить мэрии

С администрации Ельца взыскана задолженность по кредиту в 66 224 рубля.

Елецкий городской суд удовлетворил иск ООО «Юридический цент Эталон» о взыскании задолженности по кредиту умершей ещё в 2021 году женщины.Ельчанка при жизни взяла кредит в «Тинькофф Банке», а право истребовать этот долг получило ООО «Юридический центр Эталон». В результате компания стала через суд взыскивать задолженность в 66224 рубля и судебные расходы в 2187 рублей.Оказалось, что на наследство женщины в 315 516 рублей никто из её родственников не претендовал, 1/2 доли её квартиры перешло в собственность Российской Федерации и муниципального образования. А ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство, в том числе и муниципальные образования, в собственность которых переходит имущество.Поскольку никто из близких ельчанки наследство не принял, а наследственное имущество поступило в собственность администрации города Ельца, то последняя и несет ответственность по долгам женщины в пределах стоимости её имущества.В результате с администрации Ельца в пользу истца — ООО «Юридический цент Эталон» взыскана задолженность по кредиту в 66224 рубля.