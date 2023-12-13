Общество
сегодня, 09:30
Липчане стоят в пробках
И не теряют чувства юмора.
Сегодня утром в Липецке наблюдаются два очага пробок: один из них на улице Ковалева, второй — в Левобережном округе.
Первая пробка связана с ДТП, и как пишут пользователи социальных сетей, с застрявшими в снегу грузовиками.
Вторая, судя по карте пробок, также вызвана несколькими ДТП. Но снег и припаркованные на обочинах автомобили оставили на том же проспекте Мира для движения только две из трех полос .
С трудом по Новолипецку движется общественный транспорт. Некоторые пассажиры просят водителей выпустить их на улицу ближе к улице 9 Мая.
Так как пешком — гораздо быстрее.
Тем же временем студенты колледжей обсуждают в комментариях к новостям о дорожной обстановке, что дистант с таким трафиком не самое худшее решение, все равно вовремя к парам приехать не получается.
Кто-то меряется своими рекордами стояния в пробке. А Алина Ш. предполагает, что пока доедешь до работы, весна наступит.
Марина Б. интересуется, что их ждет впереди после пробки, а ее неунывающий коллега по несчастью Евгений А. уверен, что там всех ждет светлое будущее.
Первая пробка связана с ДТП, и как пишут пользователи социальных сетей, с застрявшими в снегу грузовиками.
Вторая, судя по карте пробок, также вызвана несколькими ДТП. Но снег и припаркованные на обочинах автомобили оставили на том же проспекте Мира для движения только две из трех полос .
С трудом по Новолипецку движется общественный транспорт. Некоторые пассажиры просят водителей выпустить их на улицу ближе к улице 9 Мая.
Так как пешком — гораздо быстрее.
Тем же временем студенты колледжей обсуждают в комментариях к новостям о дорожной обстановке, что дистант с таким трафиком не самое худшее решение, все равно вовремя к парам приехать не получается.
Кто-то меряется своими рекордами стояния в пробке. А Алина Ш. предполагает, что пока доедешь до работы, весна наступит.
Марина Б. интересуется, что их ждет впереди после пробки, а ее неунывающий коллега по несчастью Евгений А. уверен, что там всех ждет светлое будущее.
А шо