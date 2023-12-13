Общество

сегодня, 09:30

Липчане стоят в пробках

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#пробки #снег
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Липчане стоят в пробках

И не теряют чувства юмора.

Сегодня утром в Липецке наблюдаются два очага пробок: один из них на улице Ковалева, второй — в Левобережном округе.

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Первая пробка связана с ДТП, и как пишут пользователи социальных сетей, с застрявшими в снегу грузовиками.

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Вторая, судя по карте пробок, также вызвана несколькими ДТП. Но снег и припаркованные на обочинах автомобили оставили на том же проспекте Мира для движения только две из трех полос .

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С трудом по Новолипецку движется общественный транспорт. Некоторые пассажиры просят водителей выпустить их на улицу ближе к улице 9 Мая.

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Так как пешком — гораздо быстрее.

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Тем же временем студенты колледжей обсуждают в комментариях к новостям о дорожной обстановке, что дистант с таким трафиком не самое худшее решение, все равно вовремя к парам приехать не получается. 

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Кто-то меряется своими рекордами стояния в пробке. А Алина Ш. предполагает, что пока доедешь до работы, весна наступит.

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Марина Б. интересуется, что их ждет впереди после пробки, а ее неунывающий коллега по несчастью Евгений А. уверен, что там всех ждет светлое будущее.
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#пробки #снег
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Комментарии (1)

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