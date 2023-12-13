Липчане стоят в пробках

И не теряют чувства юмора.

Сегодня утром в Липецке наблюдаются два очага пробок: один из них на улице Ковалева, второй — в Левобережном округе.Первая пробка связана с ДТП, и как пишут пользователи социальных сетей, с застрявшими в снегу грузовиками.Вторая, судя по карте пробок, также вызвана несколькими ДТП. Но снег и припаркованные на обочинах автомобили оставили на том же проспекте Мира для движения только две из трех полос .С трудом по Новолипецку движется общественный транспорт. Некоторые пассажиры просят водителей выпустить их на улицу ближе к улице 9 Мая.Так как пешком — гораздо быстрее.Тем же временем студенты колледжей обсуждают в комментариях к новостям о дорожной обстановке, что дистант с таким трафиком не самое худшее решение, все равно вовремя к парам приехать не получается.Кто-то меряется своими рекордами стояния в пробке. А Алина Ш. предполагает, что пока доедешь до работы, весна наступит.Марина Б. интересуется, что их ждет впереди после пробки, а ее неунывающий коллега по несчастью Евгений А. уверен, что там всех ждет светлое будущее.