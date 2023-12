Сегодня в Липецке: новые пионеры, ещё одна дефицитная профессия, Серябкина продаст липчанам платье

Нас ждут слёт "Движения первых", квартирник на английском языке, мероприятия в честь знаменитого композитора и классиков русской литературы.

Снег

Днём в Липецке будет морозно. Термометр покажет от -6 до -8 градусов, возможен небольшой снег.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц 3-е Сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской вл.17, 35, 35а, 35б, 35г, 35г вл5; Герцена, 15; Космонавтов, 2, 8, 10; Ленинградской, 18, 18к2, 18к1, 18к3, 18к4; Никитина, 14, 16; Студенческой, 9; Флерова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10.







В это же время неудобства испытают липчане в частном секторе улиц 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, Гвардейской, Донской, Лазо, Станиславского, Степной, Песчаной, Чехова.

Отключения света

С 9:00 до 12:00 отключат свет в доме на улице Терешковой. 28/4.

Гораздо дольше – с 9:00 до 17:00 будут сидеть в потёмках липчане на улицах Депутатской, 2, 3-6, 8, 9, 16, 16а, 17-28а, 29-37а, 38, 40, 41, 43, 52а; Ивовой, 26, 34; Киевской, 16; Лозовой, 30; Радужной, 7; Чкалова, 2, 2б, 4, 5а, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20-56; в переулках Верещагина, 2, 2а,3, 4, 7-17а, 18-21а, 21б; Верхнем, 1-17, 19, 21, 23, 25; Крымском, 2, 4, 6, 8; Фруктовом, 1а. В это же время полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Черешневую.







Отключат свет в садоводчестве «Монтажник», №№ 1055, 1062, 1063, 1076, 1080а, 1085, 1097, 1103, 1132, 1139, 1164, 1169, 1171, 1173, 1179, 1181, 1203, 1203а, 1203б, 1224, 1229, 1235, 523, 526, 541, 566, 612, 832а.

Пробки

Движение в Липецке в будние дни всегда сложное, а зимой особенно. В снегопад и подавно. Поэтому советуем водителям пользоваться технологиями XXI века: перед выездом лучше загляните в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Возможно, они помогут вам подобрать оптимальный маршрут и доехать быстрее.

Новые пионеры (12+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) сегодня состоится первый слёт российского движения детей и молодёжи «Движения первых», на который соберутся около 700 человек из разных уголков страны.







Программа начнётся в 11:00. Гостей ждут интерактивные площадки, торжественная церемония награждения активистов. А ещё – праздничный концерт, на котором зажжёт Анет Сай, автор и исполнительница хита «Слёзы».

Споём на английском (16+)

Культурное пространство «Библиотека» приглашает в 19:33 на настоящий квартирник. Хедлайнерами концерта станут музыканты вокально-инструментальной школы «Бах». Они сыграют и споют, а подпеть им может любой пришедший, главное, что все песни будут исполнять на английском языке.



Фото vk.com/vbiblioteku



Вход – любая бумажная купюра.

Предпоследний фильм про Гарри (16+)

А ещё в «Библиотеке» сегодня продолжение «поттериады». В 19:01 начнётся коллективный просмотр предпоследнего, седьмого, фильма о мальчике-волшебнике «Гарри Поттери дары смерти». Великобритания, США, 2010. Режиссёр Дэвид Йейтс.

Бюджет фильма составил 150 долларов США, а кассовые сборы по всему миру – в два раза больше.

Кадр из кинофильма



Гарри Поттера на пороге главного испытания в своей жизни — смертельной схватки с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всё призрачнее…

Его открыл Тарковский, а Михалков сделал своим талисманом (12+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско рассказал горожанам уже о многих знаменитых артистах и режиссёрах, а сегодня композитора. Сегодня в 15:00 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) он расскажет об Эдуарде Артемьеве. Автору музыки к более чем 200 художественным фильмам, среди которых «Солярис», «Чисто английское убийство», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», «12», «легенда №17», 30 ноября исполнилось бы 86 лет. Он скончался год назад – 28 декабря 2022 года.





Колбаско как обычно не будет размениваться на общеизвестные факты, а расскажет о том, что мало кто знает. Например, откуда узнал о даровитом композиторе Андрей Тарковский, как композитор стал талисманом для Никиты Михалкова. Отдельная тема – работа Артемьева в США, которая складывалась очень успешно, но он всё бросил за океаном и вернулся в Россию.

Вход на встречу свободный.

Тургенев… (12+)

Сегодня найдётся место и для русских классиков. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) пройдёт театрализованное мероприятие, посвященное 205-летию со дня рождения Ивана Тургенева.





Вы узнаете интересные факты о жизни и творчестве великого писателя, увидите сцены из комедии «Месяц в деревне» и фрагменты из фильмов, снятых по мотивам тургеневских произведений.

Начало в 12:00, вход свободный.

… И Тютчев (12+)

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 начнётся мероприятие «Золотая россыпь стихов», посвященное 220-летию знаменитого русского поэта и дипломата Фёдора Тютчева. Будет очень-очень много стихов.







Вход свободный.

Требуются дворники

Вчера мы писали, что в России за месяц на 19% увеличилась численность курьеров и они всё ещё требуются. Сегодня расскажем о ещё одной дефицитной профессии – дворника.







Как доложила вчера мэр Липецка Евгения Уваркина, за 1266 липецкими дворниками закреплены 2812 домов т.е. в среднем по два дома на человека. Это много, а есть управляющие компании, в которых один человек с лопатой, ломиком и метлой приходится на 10 домов. Уваркина поставила целю перед обслуживающими организациями выйти на показатель: один дворник – один дом. Так что Липецку срочно требуются почти полторы тысячи специалистов. Работы в городе становится всё больше…

Купить платье у Ольги Серябкиной теперь может каждый дворник

Без работы и заработка липчане не пропадут. В отличие от всяких там селебрити, которые уже начали распродавать свои вещи.

«Авито» начал публиковать объявления о продажах от отечественных знаменитостей. Сервис гарантирует, что выставленные на продажу лоты действительно принадлежали известным людям, это проверено. Так, певица Ольга Серябкина выставила на продажу черные ботфорты Vetements за 40 тыс. рублей, корсет Outlaw Moscow за 15 тыс. рублей, платье For Love & Lemons за 10 тыс. рублей. Екатерина Иванчикова из группа IOWA предлагает пиджак Balmain за 90 тыс. рублей, туфли by Far за 15 тыс. рублей, туфли Karl Lagerfeld за 10 тыс. рублей, сумка Saint Laurent за 130 тыс. рублей, ботинки Valentino за 30 тыс. рублей и многое другое.







Товары доступны в сервисе «Авито Премиум».

