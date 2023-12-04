Сегодня в Липецке: роспись пряников, что делать в студёной полынье и самая востребованная профессия

Мороз

В Липецке ещё немного похолодает - от -5 до -7 градусов. День пройдёт без существенных осадков.



Отключения воды

Плановое отключение холодной воды сегодня с 10:00 и до окончания ремонта коснётся всего двух домов на улице Гагарина, 110б, 112. Но от нештатных ситуаций, наподобие той, что случилась вчера на улице Неделина, никто не застрахован.



Отключения света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества несколько домов на улицах Депутатской, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65; Киевской, . 25а, 27. Полностью обесточат улицу 1-ю Крымскую.



Пробки

В 6 утра перекрёсток улиц Московской и Циолковского на так называемом кольце Трубного завода был отмечен на электронных картах жёлтым во всех 4-х направлениях. Так проявляется будущее проблемное место. Желтых участков рано утром в городе не менее 20-ти, а значит проблем с движением в течение дня будет предостаточно. Понедельник – день тяжелый, в том числе и для поездок по городу. Поэтому советуем перед выездом изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.

Творчество юных (6+)

Культурная жизнь Липецка начнёт бить ключом уже в 10:00. В это время в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся городской фестиваль творчества «Зимняя сказка».







Свои вокальные и танцевальные номера представят воспитанники детских образовательных учреждений.

Мужская работа (12+)

В Библиотечно-информационном Центре (ул. Липовская, 2а) сегодня в 10:30 состоится встреча «Мужская работа» с фотографом-волонтёром Ильёй Перфильевым.

Он расскажет, что фотография – это не просто нажимать на кнопки, и не только творческое вдохновение, а непростой труд.

В честь «пролетарского поэта» (6+)

Сходить сегодня можно и на выставку, например – в Художественную школу имени В.И.Сурикова (ул. Циолковского, 27) на выставку, посвященную 130-летию поэта Владимира Маяковского. Здесь представлены картины, посвященные самому поэту и сюжетам его стихотворений.







Мало кто знает, что поэт ещё и сам рисовал – в основном иллюстрации к своим произведениям. Для своих набросков он использовал карандаши, уголь, масло тушь, а за неимением этого – окурки.

Выставка продлится до 15 декабря.

«Провинциальный пейзаж» (6+)

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино тоже проходит любопытная выставка «Провинциальный пейзаж» елецкого художника Юрия Аносова.



Фото vk.com/ocknt



Вы увидите около 30 работ в технике импрессионизма, написанных в последние годы. На многих из них изображены маленькие и полузабытые уголки Липецкой области. Но на некоторых картинах вы увидите, например, Стокгольм и поймёте, что даже в благополучной столице Швеции имеются вполне провинциальные сюжеты. Ещё вы увидите несколько натюртортов и не сможете оторвать взгляд от бесподобных маков, ирисов и пионов.

Выставка работает каждый день до 17 декабря.

Роспись… пряников (6+)

А ещё в ОЦНКТ в 17:00 пройдёт мастер-класс «Сладкая игрушка на ёлку». Желающих научат расписывать глазурью настоящие пряники. Роспись помогает превратить обычную выпечку в настоящий шедевр, который вдобавок можно повесить на елку или преподнести в качестве новогоднего подарка. Освоить технику мечтают многие кулинары и домашние хозяйки.

Провалившись под лёд, не паникуйте

На водоёмах Липецкой области устанавливается первый ледок. Он хрупкий и нетвёрдый, но рыбаки уже ринулись удить ершей и карасиков – охота пуще неволи. В связи с этим ГИМС МЧС России по Липецкой области напоминает, что делать, если произошло ЧП и вы провалились в студёную воду.

1. Не паниковать.

2. Расставьте руки. Старайтесь зацепиться за кромки льда. Это предотвратит быстрое погружение под воду.

3. Рюкзак долой. Если у вас на плечах был рюкзак или иная ноша, поскорее избавьтесь от нее, выбросив подальше от себя. Это лишний балласт, который намокнув, начнет вас тащить на дно. Что касается верхней одежды, то на нее лучше не тратить время, и не пытаться снять в воде. Да, она намокнет, но не забывайте, что под ней могут быть воздушные прослойки, которые помогут вам некоторое время держаться на плаву.

4. Не давите на кромку льда. Старайтесь не наваливаться на край майны, чтобы не обломить лед. Это нужно для того, чтобы место провала не увеличилось в размерах и вам было за что держаться расставленными руками, чтобы остаться на плаву.

5. Закиньте ногу. В воде пытаемся принять горизонтальное положение, чтобы попробовать закинуть одну из ног на лед, и резким движением попробовать выкатиться на поверхность.

6. Ползите. Как только вы оказались на твердой поверхности, ни в коем случае не вставайте на ноги, а аккуратно, ползком, перемещайтесь подальше от майны. Однако старайтесь это делать не по направлению к берегу, а в ту сторону, откуда пришли.







Если под лёд провалился другой человек, то правила похожие: не паникуйте. Крикните утопающему, что его услышали и постараются помочь. Найдите любое средство спасения: ветку, палку, доску. Можно использовать даже шарф. Приближаясь к полынье – ползите. И позаботьтесь от сраховкке, лучше всего если кто-то будет вас держать, обвязав верёвкой.

Как только достанете тонущего на берег, нужно оказать первую помощь, первым делом - снять с пострадавшего мокрую одежду. Если под рукой нет сухой, максимально отжать эту, и снова надеть. Обязательно дать спасенному рыбаку теплое питье, к примеру, чай. Сделать звонок в службу спасения, скорою помощь или МЧС, если того требуют обстоятельства.

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В Москве зарплата пеших курьеров достигает 115 тысяч рублей, водителей – 200 тысяч.В Липецке расценки раза в два меньше, но всё равно можно неплохо заработать без определённых навыков. Нужны лишь выносливость, кропотливость и стрессоустойчивость.

Дорогие липчане! До Нового Года остались ровно 4 рабочие недели. Можно потихоньку готовиться к праздникам, заканчивать годовые проекты и писать отчёты. Но люди тем и отличаются от белок в колесе, что могут иногда переключать внимание, лучше всего – на новости. Липчанам не нужно ничего искать и рыскать по Интернету. Достаточно помнить, что электронное имя Липецка – GOROD48. Чаще заходите на сайт и читайте новости. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.