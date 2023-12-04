Экономика

30 минут назад

Три четверти введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

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#строительство
Три четверти введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

На долю индивидуального жилья, построенного населением за счет собственных и привлеченных средств, в Липецкой области пришлось 78,7% от всего введенного в январе-октябре жилья, сообщает Липецкстат. 

В целом объем строительных работ в Липецкой области за десять месяцев составил 76,5 миллиарда рублей – на 7,5% больше, чем за тот же период 2022 года. За январь-октябрь организациями всех форм собственности и населением построено 4965 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 610,6 тысячи квадратных метров – это 92,7% к прошлогоднему. При том, если в городской местности ввод жилья снизился на 18,3%, то в сельской, напротив, увеличился на 3%. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (25,9%) и Липецкий (23,9%), Грязинский (15,1%), Добровский (5,4%) районы.

Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 480,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 78,7% от общего объема жилья, введенного в январе-октябре. По сравнению с прошлым годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 30,1 тысячи квадратных метров, или на 5,9%.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-октябре 2023 года построено 542,1 квадратных метров жилья.

75
#строительство

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