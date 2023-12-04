30 минут назад
Три четверти введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
На долю индивидуального жилья, построенного населением за счет собственных и привлеченных средств, в Липецкой области пришлось 78,7% от всего введенного в январе-октябре жилья, сообщает Липецкстат.
Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 480,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, или 78,7% от общего объема жилья, введенного в январе-октябре. По сравнению с прошлым годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 30,1 тысячи квадратных метров, или на 5,9%.
В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-октябре 2023 года построено 542,1 квадратных метров жилья.