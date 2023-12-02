В Липецкой области снова потеплеет и пройдут снег с дождем

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами будет гололед. 3 и 4 декабря регион окажется в тыловой части циклона – небольшой снег пройдет местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 декабря – 3 градуса мороза, что в пределах нормы, 4 и 5 декабря - 7 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, мокрый снег и дождь, местами гололед. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от -4 до -9 градусов, днем она составит от -2 до +3 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, дождь, гололед. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от 0 до +2 градусов.

День 3 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 23 градусов мороза.