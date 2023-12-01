Следствие: данковская чиновница отдыхала за казенный счет

Дело бывшего руководителя муниципального учреждения, обвиняемой в хищении бюджетных средств, направлено в суд.

СУ СК России по Липецкой области передало в суд дело бывшего руководителя муниципального учреждения, обвиняемой в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



«По данным следствия, обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных учреждений Данковского района, в 2016-2019 годах под видом служебных командировок выезжала на отдых в различные регионы страны. Возвращаясь, возмещала суточные расходы, а также необоснованно получала зарплату за время отсутствия», — сообщает пресс-служба СК СК.



