Происшествия

58 минут назад

Следствие: данковская чиновница отдыхала за казенный счет

6 859
#растрата #присвоение
Следствие: данковская чиновница отдыхала за казенный счет

Дело бывшего руководителя муниципального учреждения, обвиняемой в хищении бюджетных средств, направлено в суд.

СУ СК России по Липецкой области передало в суд дело бывшего руководителя муниципального учреждения, обвиняемой в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

«По данным следствия, обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных учреждений Данковского района, в 2016-2019 годах под видом служебных командировок выезжала на отдых в различные регионы страны. Возвращаясь, возмещала суточные расходы, а также необоснованно получала зарплату за время отсутствия», — сообщает пресс-служба СК СК.

6 859
#растрата #присвоение

Комментарии (6)

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Борец

1 минуту назад
Да когда же "нажретесь то". И тишина...
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А шо

7 минут назад
Не пишите в какой она партии состоит?
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Денис

14 минут назад
Добрый день! Почему вы не пишите кто такая где работала и как её зовут, она же гос.служащия. Граждане должны знать этих варюг, которые живут за их счёт. Поэтому денег и нет на ремонты и обслуживание. Или этот гос.служащий пойдёт на повышение
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гость

20 минут назад
Кому-то перешла дорогу, место освободила...
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Лихо

31 минуту назад
придумала
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