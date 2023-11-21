Пенсионеры отдали женщине-курьеру 1 781 757 рублей

В Ельце начался суд над предполагаемым курьером мошенников.

В Елецком городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней уроженки Краснодарского края, обвиняемой в совершении 12 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, была создана организованная группа для совершения обмана и хищения денег у пенсионеров Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей. В ходе звонков с различных номеров потерпевших убеждали передавать через «курьеров» деньги под предлогом возмещения вреда, причиненного в результате ДТП по вине их родственников и не привлечения их к уголовной ответственности.



Подсудимая прибывала к потерпевшим по указанным «кураторами» адресам, представлялась сотрудником правоохранительных органов, знакомыми их родственников, называлась вымышленными именами или вовсе не представляясь, забирала у потерпевших указанную «кураторами» сумму, после чего 10% от полученных денег и потраченные на проезд к месту совершения преступления средства оставляла себе, а оставшуюся часть зачисляла на банковские счета, реквизиты которых получала в мессенджере «Telegram».



Следствие полагает, что моменту задержания полицейскими 31-летняя женщина успела совершить 12 преступлений на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей, а общая сумма нанесённого потерпевшим ущерба составила 1 781 757 рублей.