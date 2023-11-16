Липецкая вечЁрка: убийство участника СВО, остановки на Соколе не будет и запрет на рыбалку

Сегодня, 16 ноября, суд арестовал на время следствия подозреваемого в убийстве участника СВО, областное управление дорог и транспорта пояснило свою позицию по поводу дополнительной остановки рядом с бывшей автостанцией «Сокол», и рыбинспекторы рассказали об ограничениях на ловлю рыбы.





Убитый был ее счастливым возлюбленным, а подозреваемый — официальным мужем, с которым женщина, правда, давно не жила, хотя у них был ребенок. По данным следствия, мужчины встретились ночью 11 ноября, после чего нового избранника женщины нашли убитым. Через четыре дня ее муж пришел к правоохранителям вместе с адвокатом и выдал выдал орудие совершения преступления — нож. Против себя он свидетельствовать не стал, воспользовавшись 51-й статьей конституции. Суд арестовал его до 11 января 2024 года, на время предварительного следствия.



И это была не единственная любовно-криминальная драма сегодня. Тот же Советский суд приговорил 47-летнюю липчанку к двум годам условно с таким же испытательным сроком за то, что



— Красава, страстная женщина. Я таких люблю, — написал Бешеный.



И третья история.



Похоже, в истории с переносом автостанции «Сокол» в ТРЦ «Липецк» поставлена точка. Владельца торговых точек возле бывшей автостанции потеряли покупателей и рассчитывали, что неподалеку от нее появится дополнительная остановка межмуниципальных автобусов. Этого же хотели сокольцы и жители пригородов, которым неудобно добираться до новой автостанции.



Остановку обещала сделать и мэр Евгения Уваркина, правда, с оговоркой, если даст добро областное управление дорог и транспорта. В управлении



Новость собрала около полсотни комментариев. Читатели даже дискутировали друг с другом.



— Правильно сделали на старой автостанции грязь мусор, — считает Кинг Конг с 3 участка лтз.



— Кто-то видимо хорошо занёс куда надо, — мнение Димона.



— Из статьи видно, что автостанция на Соколе нужа была только для околостанционного бизнеса, — написал читатель, подписавшийся ищите кому это выгодно.



— Ищите кому это выгодно, мне нужна автостанция на Соколе. Там всегда можно купить рассаду и зайти в стоящий неподалёку Сбербанк. И помещение более просторное. Туалет есть, но я с детства стеснительный, привык пИсать за закрытыми дверями, а уборщицы в ТЦ открывают дверь в коридор настежь без предупреждения, — ответил ему сельский пассажир.



— Всегда от станции за «Радугой» было ужасное впечатление — грязь, гонки без правил, отсутствие дорожки для пешеходов, уличные развалы. И само здание просто трэш. А сейчас чисто, от остановки короткая дорожка — и те же магазины под боком. Недовольство предпринимателей понятно, но приносить им в жертву интересы тысяч пассажиров — бред, — считает Житель.



— Житель, от остановки нет короткой дорожки, есть короткий отрезок проезжей части, по которой ездят автобусы. Нет и самой остановки, есть длинная полоска асфальта полуметровой ширины, к которой подают автобус — ни защиты от дождя и ветра, ни скамеек в достаточном количестве, как на Соколе, магазины полное… по сравнению с количеством и выбором магазинов на Соколе. Жертвы интересов предпринимателей только накладываются на принесённые в жертву интересы тысяч пассажиров в связи с этим нововведением, — считает Пассажир.



Информация для рыбаков. Не забудьте, что с 15 ноября по 31 марта



Кажется, что зима не за горами, да и пора уже — на дворе середина ноября. По прогнозам синоптиков завтра в Липецке



И обратите внимание, на перекрестке Кузнечного переулка у улицы Нижней Логовой

«Въезд запрещен» Советский суд Липецка сегодня арестовал на два месяца 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве ровесника — участника СВО . Скорее всего убийство произошло из-за ревности. У подозреваемого и убитого была одна любимая женщина.Убитый был ее счастливым возлюбленным, а подозреваемый — официальным мужем, с которым женщина, правда, давно не жила, хотя у них был ребенок. По данным следствия, мужчины встретились ночью 11 ноября, после чего нового избранника женщины нашли убитым. Через четыре дня ее муж пришел к правоохранителям вместе с адвокатом и выдал выдал орудие совершения преступления — нож. Против себя он свидетельствовать не стал, воспользовавшись 51-й статьей конституции. Суд арестовал его до 11 января 2024 года, на время предварительного следствия.И это была не единственная любовно-криминальная драма сегодня. Тот же Советский суд приговорил 47-летнюю липчанку к двум годам условно с таким же испытательным сроком за то, что она три раза ударила ножом сожителя . Он, к счастью, выжил.— Красава, страстная женщина. Я таких люблю, — написалИ третья история. Год ограничения свободы получил 49-летний липчанин . Минувшей весной он приревновал сожительницу, решив, что она ушла в соседний дом к сопернику. Он позвонил по «112», наврав, что в доме заложена бомба.Похоже, в истории с переносом автостанции «Сокол» в ТРЦ «Липецк» поставлена точка. Владельца торговых точек возле бывшей автостанции потеряли покупателей и рассчитывали, что неподалеку от нее появится дополнительная остановка межмуниципальных автобусов. Этого же хотели сокольцы и жители пригородов, которым неудобно добираться до новой автостанции.Остановку обещала сделать и мэр Евгения Уваркина, правда, с оговоркой, если даст добро областное управление дорог и транспорта. В управлении идею не поддержали, сославшись на то, что остановка снизит антитеррористическую защищенность пассажирских перевозок.Новость собрала около полсотни комментариев. Читатели даже дискутировали друг с другом.— Правильно сделали на старой автостанции грязь мусор, — считает— Кто-то видимо хорошо занёс куда надо, — мнение— Из статьи видно, что автостанция на Соколе нужа была только для околостанционного бизнеса, — написал читатель, подписавшийся— Ищите кому это выгодно, мне нужна автостанция на Соколе. Там всегда можно купить рассаду и зайти в стоящий неподалёку Сбербанк. И помещение более просторное. Туалет есть, но я с детства стеснительный, привык пИсать за закрытыми дверями, а уборщицы в ТЦ открывают дверь в коридор настежь без предупреждения, — ответил ему— Всегда от станции за «Радугой» было ужасное впечатление — грязь, гонки без правил, отсутствие дорожки для пешеходов, уличные развалы. И само здание просто трэш. А сейчас чисто, от остановки короткая дорожка — и те же магазины под боком. Недовольство предпринимателей понятно, но приносить им в жертву интересы тысяч пассажиров — бред, — считает— Житель, от остановки нет короткой дорожки, есть короткий отрезок проезжей части, по которой ездят автобусы. Нет и самой остановки, есть длинная полоска асфальта полуметровой ширины, к которой подают автобус — ни защиты от дождя и ветра, ни скамеек в достаточном количестве, как на Соколе, магазины полное… по сравнению с количеством и выбором магазинов на Соколе. Жертвы интересов предпринимателей только накладываются на принесённые в жертву интересы тысяч пассажиров в связи с этим нововведением, — считаетИнформация для рыбаков. Не забудьте, что с 15 ноября по 31 марта запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах, заниматься подводной охотой и использовать кружки и жерлицы. Нарушителям грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией орудий ловли.Кажется, что зима не за горами, да и пора уже — на дворе середина ноября. По прогнозам синоптиков завтра в Липецке выпадет мокрый снег . Ночью столбики термометров могут опуститься до — 2 градусов. А днем будет от 0 до +2 градусов.И обратите внимание, на перекрестке Кузнечного переулка у улицы Нижней Логовой установиле дорожный знак . Теперь проехать со стороны Плехановского спуска в частный сектор Городища и на улицу Горького нельзя. При этом, движение с улиц Липовской, Каменный Лог и Подовражной не изменилось.