Общество

38 минут назад

Проезд с Плехановского спуска в частный сектор Городища запрещен

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#дорожное движение
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Проезд с Плехановского спуска в частный сектор Городища запрещен
На перекрестке Кузнечного переулка у улицы Нижней Логовой установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен». 

Теперь проехать со стороны Плехановского спуска в частный сектор Городища и на Горького нельзя.

«Решение принято для повышения безопасности дорожного движения. При этом, движение с улиц Липовской, Каменный Лог и Подовражной не изменилось», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото: пресс-службы администрации Липецка


1 375
#дорожное движение
3

Комментарии (1)

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Димон

21 минуту назад
У нас много таких мест где огромное движение авто по дорогам не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения. Но только почему то знаки Въезд запрещен устанавливают, где живут "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" передвигающиеся на заграничных авто.
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