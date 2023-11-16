Общество
38 минут назад
Проезд с Плехановского спуска в частный сектор Городища запрещен
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На перекрестке Кузнечного переулка у улицы Нижней Логовой установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».
Теперь проехать со стороны Плехановского спуска в частный сектор Городища и на Горького нельзя.
«Решение принято для повышения безопасности дорожного движения. При этом, движение с улиц Липовской, Каменный Лог и Подовражной не изменилось», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Фото: пресс-службы администрации Липецка
Теперь проехать со стороны Плехановского спуска в частный сектор Городища и на Горького нельзя.
«Решение принято для повышения безопасности дорожного движения. При этом, движение с улиц Липовской, Каменный Лог и Подовражной не изменилось», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Фото: пресс-службы администрации Липецка
1 375
Димон