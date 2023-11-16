Проезд с Плехановского спуска в частный сектор Городища запрещен

На перекрестке Кузнечного переулка у улицы Нижней Логовой установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».



Теперь проехать со стороны Плехановского спуска в частный сектор Городища и на Горького нельзя.



«Решение принято для повышения безопасности дорожного движения. При этом, движение с улиц Липовской, Каменный Лог и Подовражной не изменилось», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Фото: пресс-службы администрации Липецка





