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сегодня, 11:59
Власти РФ утвердили предельный рост тарифов на коммунальные услуги
Средний индекс оплаты ЖКХ по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года.
Правительство РФ утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы, - передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы", - говорится в тексте распоряжения правительства.
По информации, размещенной в документе, со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область - на 10,2%, Омская область - на 14%, республика Северная Осетия - Алания - на 13,7%, республика Хакасия - на 4%, Чукотский автономный округ - на 4,9%.
Также документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% в Смоленской области. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. "ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в ФАС отметили, что правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за тарифами - утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. "При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", - подчеркнули в ведомстве. В ФАС отметили, что в прошлом году принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка. Также в регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы", - говорится в тексте распоряжения правительства.
По информации, размещенной в документе, со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область - на 10,2%, Омская область - на 14%, республика Северная Осетия - Алания - на 13,7%, республика Хакасия - на 4%, Чукотский автономный округ - на 4,9%.
Также документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% в Смоленской области. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. "ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в ФАС отметили, что правительство РФ приняло дополнительные меры для контроля за тарифами - утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. "При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", - подчеркнули в ведомстве. В ФАС отметили, что в прошлом году принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка. Также в регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.