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Попавший в ДТП мужчина потребовал миллион с лечившей его больницы и управления здравоохранения

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#ДТП #медицина
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Попавший в ДТП мужчина потребовал миллион с лечившей его больницы и управления здравоохранения

Но присудили ему всего 50 000 рублей.

Правобережный районный суд удовлетворил иск пациента о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате нанесения ему вреда здоровью во время прохождения лечения в елецкой больнице.

21 августа 2021 года мужчина попал в ДТП. С места происшествия его госпитализировали в Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко. 1 сентября 2021 года пострадавшему сделали операцию, после чего еще 14 дней он лечился в стационаре. Но проведенное лечение не дало положительного результата: болевые ощущения сохранились, порой становились острыми, движения затрудненными, не возможными, мужчина частично прикован к кроватии потерял работоспособность.

По обращению пациента ООО «Капитал МС» была организована и проведена внеплановая экспертиза качества медицинской помощи в условиях травматологического отделения «Елецкой городской больницы №1 им Н.А. Семашко» с привлечением эксперта, и было выявлено нарушение при оказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП.

Поэтому мужчина обратился в суд с иском к больнице и управлению здравоохранения Липецкой области и потребовал компенсацию морального вреда, причиненного в результате нанесения ему вреда здоровью, в сумме 1 000 000 рублей.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, Правобережный районный суд назначил по делу судебную медицинскую экспертизу и ей также были обнаружены дефекты оказания медицинской помощи пациенту.

В результате решением суда в пользу пациента с Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко взыскана компенсация морального вреда в 50 000 рублей, а вот в удовлетворении требований к управлению здравоохранения Липецкой области было отказано.
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#ДТП #медицина
1

Комментарии (3)

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50 минут назад
1, а может здесь тот случай ,когда самая современная медицина бессильна ?Не много ли хочет пострадавший в ДТП ?
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Вот так

51 минуту назад
Это вам не Москва и фамилия у пострадавшего не Костомаров.
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1

55 минут назад
Давно пора их ставить на место. Рабочий класс отчисляет в ФОМС космические суммы, а как доходит до страхового случая - не могут ничего нормально сделать.
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