Попавший в ДТП мужчина потребовал миллион с лечившей его больницы и управления здравоохранения

Но присудили ему всего 50 000 рублей.

Правобережный районный суд удовлетворил иск пациента о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате нанесения ему вреда здоровью во время прохождения лечения в елецкой больнице.



21 августа 2021 года мужчина попал в ДТП. С места происшествия его госпитализировали в Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко. 1 сентября 2021 года пострадавшему сделали операцию, после чего еще 14 дней он лечился в стационаре. Но проведенное лечение не дало положительного результата: болевые ощущения сохранились, порой становились острыми, движения затрудненными, не возможными, мужчина частично прикован к кроватии потерял работоспособность.



По обращению пациента ООО «Капитал МС» была организована и проведена внеплановая экспертиза качества медицинской помощи в условиях травматологического отделения «Елецкой городской больницы №1 им Н.А. Семашко» с привлечением эксперта, и было выявлено нарушение при оказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП.



Поэтому мужчина обратился в суд с иском к больнице и управлению здравоохранения Липецкой области и потребовал компенсацию морального вреда, причиненного в результате нанесения ему вреда здоровью, в сумме 1 000 000 рублей.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, Правобережный районный суд назначил по делу судебную медицинскую экспертизу и ей также были обнаружены дефекты оказания медицинской помощи пациенту.



В результате решением суда в пользу пациента с Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко взыскана компенсация морального вреда в 50 000 рублей, а вот в удовлетворении требований к управлению здравоохранения Липецкой области было отказано.