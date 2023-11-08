В Липецке появится универсальная круглогодичная ярмарка

Ее разместят вблизи 26-го, 27-го, 28-го и 29-го микрорайонов у продуктового рынка «Атмосфера».

Департамент экономического развития мэрии Липецка провел аукцион на размещение регулярной ярмарки вблизи продуктового рынка «Атмосфера». Победителем конкурса стало ООО «Водолей», с которым городское управление потребительского рынка заключит договор аренды на 10 лет.



На круглогодичной ярмарке предполагается продажа как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Согласно договору, не менее половины мест на ней отведут под реализацию товаров местного производства. Эти палатки будут отмечены знаком «Липецкая Земля», подтверждающим, что продукция произведена или выращена на территории региона.



Открыть ярмарку планируют к концу года.