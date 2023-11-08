Общество

51 минуту назад

В Липецке появится универсальная круглогодичная ярмарка

5 797
#торговля #ярмарка
9
В Липецке появится универсальная круглогодичная ярмарка

Ее разместят вблизи 26-го, 27-го, 28-го и 29-го микрорайонов у продуктового рынка «Атмосфера».

Департамент экономического развития мэрии Липецка провел аукцион на размещение регулярной ярмарки вблизи продуктового рынка «Атмосфера». Победителем конкурса стало ООО «Водолей», с которым городское управление потребительского рынка заключит договор аренды на 10 лет.

На круглогодичной ярмарке предполагается продажа как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Согласно договору, не менее половины мест на ней отведут под реализацию товаров местного производства. Эти палатки будут отмечены знаком «Липецкая Земля», подтверждающим, что продукция произведена или выращена на территории региона.

Открыть ярмарку планируют к концу года.
5 797
#торговля #ярмарка
9

Комментарии (5)

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Можно

7 минут назад
Еще на выезде с Сокола в сторону Тамбова,где цирк Шипито стоит на лугах реки Воронеж.
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Не зря

10 минут назад
Кому она нужна Только мусор от неё. Ярмарка значит дешевле чем в сети, А здесь все наоборот.
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Сергей

15 минут назад
А будет на пустыре между Церковью, и другими ТЦ....... А зимой на небольшом уклоне там с детьми на санках люди катались, так же и на другом районе, АХ ДА, для людей же сделали платную горку "Ривьеры"...... Не одного сквера в этих районах нет, ни одного места где можно прийти погулять, или зимой ребёнка на санках с горки прокатить( кроме голой Аллеи им. Э. Белана). Ну да ещё один из видов ТЦ, или одна из разновидностей торговли тут ОООчень как нужна.
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Житель

26 минут назад
Или рывок ,однозначно !
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Ого

31 минуту назад
Это уже прорыв!
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