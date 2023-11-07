Общество

сегодня, 14:08

Более 80% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное

3 219
#строительство
18
Более 80% введенного в Липецкой области жилья – индивидуальное

Четверть всего введенного с начала года жилья пришлась на Липецк, почти столько же – на Липецкий район, сообщает Липецкстат. 

Всего за январь-сентябрь 2023 года организациями всех форм собственности и населением построено 4505 квартир.

Общая площадь введенных жилых зданий составила 571,5 тысячи квадратных метров – на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за девять месяцев составил 66,58 миллиарда рублей, или 103,9% к уровню января-сентября 2022 года. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (25,7%), Липецкий (24,2%), Грязинский (14,6%), Добровский (5,4%) районы.

Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 460,3 тысячи квадратных метров жилья – это 80,5% от общего объема жилья, введенного с начала года. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года ввод индивидуального жилья увеличился на 3 тысячи квадратных метров, или на 0,7%. При том, на стройки в городской местности пришлось 33,9% индивидуального жилья, в сельской местности его доля оказалась выше – 66,1%. 

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-сентябре 2023 года построено 507,5 квадратного метра жилья.

3 219
#строительство
18

Комментарии (3)

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NN

50 минут назад
На сельскую ипотеку процент ниже! Отсюда и доля застройки выше!
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неоднозначник

сегодня, 14:42
строить индивидуальное жилье взяв кредит в банке выгоднее чем покупать квартиру ?
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Мудрец

сегодня, 14:40
Это потому что строят на свои кровные заработанные деньги!
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