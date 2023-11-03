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Минэкономразвития предлагает «дорожную карту» по развитию туризма до 2025 года
Также ведомство предлагает наделить статусом туроператоров круизные компании, а каюты круизных лайнеров приравнять к номерам гостиниц.
По данным издания, план предлагает упростить требования к туристическому бизнесу и предусматривает введение невозвратных тарифов в гостиницах. Такие тарифы позволят предоставлять потребителям более низкие цены, но не предусматривают возврат денег в случае отмены бронирования.
"Цель плана — снятие нормативных ограничений при ведении бизнеса и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований в законодательстве", — сообщается на официальном сайте ведомства.
Помимо этого, в рамках "дорожной карты" предусмотрены еще пять секторов с проблемами в деловом климате: интеллектуальная собственность, корпоративное управление, экспорт товаров и услуг, реинжиниринг и новые виды предпринимательской деятельности.
Минэкономразвития планирует внести проект федерального закона в правительство в 2024 году.
О создании плана по развитию туристической отрасли в конце прошлого года заявлял министр экономики Максим Решетников в рамках применения механизма "Трансформация делового климата". "Механизм" основан на прямом диалоге бизнеса и государства, что позволяет сообща вырабатывать и принимать системные решения, - объяснял он. Его цель — снятие нормативных ограничений при ведении бизнеса и устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований в законодательстве, - говорится на сайте министерства.
Как пояснили в Минэкономразвития, в основу "дорожной карты" легли собранные от представителей бизнеса предложения и инициативы, направленные на устранение излишних требований законодательства. "Предложения, которые содержатся в "дорожной карте" — это, прежде всего, инициативы туроператоров, отельеров, людей, которые создают турпродукты и оказывают туристические услуги. Проект предварительно рассмотрен в рамках рабочих групп, отражает интересы бизнеса и туристов", — подчеркивают в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проект "дорожной карты" направлен на согласование в федеральные ведомства, добавляют в Минэкономразвития: министерство рассчитывает сформировать документ в этом году и запустить по нему работу, рассчитанную на ближайшие два года.
Изменения, упрощающие требования для туристического бизнеса, затронут гостиничную сферу, горнолыжный туризм, круизные компании и туроператоров.
В рамках "дорожной карты" Минэкономразвития намерено внести изменения в закон "Об основах туристской деятельности" и в правила предоставления гостиничных услуг. В частности, предлагается узаконить применение невозвратных тарифов в гостиницах, позволяющих предоставлять потребителям тарифы по более низким ценам, которые не предусматривают возврата стоимости в случае отмены бронирования. Внесение проекта федерального закона в правительство планируется в феврале 2024 года. Среди исполнителей — Минэкономразвития и Роспотребнадзор.
Для отельного бизнеса введение такого тарифа станет своевременной мерой поддержки, позволяющей бизнесу работать на уровне сложившихся международных практик, - считают эксперты.
Минэкономразвития предлагает упростить для гостиниц требования о предоставлении в МВД данных о прибывающих гостях, а также узаконить дистанционную регистрацию гостя и разрешить постояльцам заселяться в гостиницу по биометрическим данным. Кроме того, предлагается расширить перечень документов, позволяющих регистрировать гостей при заселении, включив в него загранпаспорт и военный билет, а также разрешить регистрацию вовсе без паспорта, если гость предоставит удостоверяющие личность сведения через мобильное приложение "Госуслуги".
Такое упрощение позволит постояльцам самостоятельно регистрироваться в отеле в любое удобное для них время без очередей и длительного ожидания, - отмечал глава Минэкономразвития.
Кроме того, в "дорожной карте" предлагается освободить средства размещения от обязанности предоставлять в МВД информацию о постояльцах, в случае если туристы сами передали эти данные МВД через сервис "Госуслуги".
Круизные компании Минэкономразвития предлагает наделить статусом туроператоров, а каюты круизных лайнеров приравнять к гостиничным номерам. Это поможет круизным компаниям получить налоговые льготы, - поясняется в документе. Для этого необходимо внести изменения в "Кодекс внутреннего водного транспорта" и "Кодекс торгового мореплавания", а также в закон "О туризме". Ответственные — Минтранс и Минэкономразвития.
В "дорожной карте" запланированы и изменения, которые предоставят доступ к управлению снегоходом и мотовездеходом водителям, у которых есть права категорий А–D (позволяют управлять мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами). Это правило будет работать в случае предоставления экскурсий, при этом движение по дорогам общего пользования будет запрещено.