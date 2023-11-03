«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»

С 1 октября зарплаты на предприятии выросли примерно на 20%. Например, зарплата лаборанта химанализа выросла с 40 тыс. до 48 тыс. рублей, оператора линии – с 44 тыс. до 56 тыс. рублей, аппаратчика-экстракторщика 6-го разряда – с 57 тыс. до 82 тыс. рублей. Это уже третья индексация заработных плат на заводе за последние три года.

Сейчас на предприятии работают около 300 человек. Завод располагается в селе Сенцово. Для сотрудников, проживающих в Липецке и близлежащих сельских поселениях, организованы маршруты корпоративного транспорта.

«Либойл» – один из крупнейших липецких переработчиков масличных. В результате дополнительного увеличения мощностей в 2023 году завод вышел на производительность 1,2 тыс. тонн рапса в сутки. Для сравнения: в 2020 году производственных мощностей хватало на выработку 500 тонн. По мере повышения производительности росла и выручка, а вместе с ней и налоговые отчисления: с 2019 года их размер вырос в 10 раз – до 535 млн рублей в 2022 году.

«ЭФКО» приобрела контрольный пакет акций «Либойла» в 2020-м. За три года компания инвестировала в инфраструктуру предприятия и благоустройство порядка 1 млрд рублей. Помимо расширения мощностей, проведены полное переоборудование и автоматизация маслоэкстракционного цеха, обеспечено многократное повышение его безопасности, построены системы очистных сооружений, высоконагруженные линии электропередачи, собственная котельная.

Ключевая продукция «Либойла» – это рапсовое масло и шрот. Они реализуются на внутреннем рынке, экспортируются, а также используются в качестве сырья в других проектах «ЭФКО». Напомним, компания специализируется на производстве фасованных и наливных масел, жиров и маргаринов, майонезов, кетчупов и молочных йогуртов. Ключевые торговые марки – «Слобода», «Пышка», Altero и Hi!

Уточнить информацию об актуальных вакансиях на «Либойле» можно по телефону 8 (915) 851-02-83 или в разделе «Вакансии» на efko.ru.

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