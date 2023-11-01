Липчанам предлагают проголосовать за Кандидата Кандидатовича Кандидатова

ЦИК России проверяте работу системы дистанционного голосования при пиковых нагрузках.

ЦИК России сегодня начал проверку работоспособности системы дистанционного электронного голосования при пиковых нагрузках. Участвовать в тестировании системы может любой гражданин России, имеющий право голоса. Для этого необходимо подать заявку на Едином портале госуслуг до 13 ноября. Тестовое голосование продлится с 15 по 17 ноября. В электронном бюллетене — одна фамилия: Кандидата Кандидатовича Кандидатова, но под разными номерами.



— Участники тестового голосования смогут проверить свои данные на портале ДЭГ и исправить возможные ошибки, — рассказали в избирательной комиссии Липецкой области.



Напомним, дистанционное голосование использовалось в Липецкой области этой осенью на довыборах депутата Государственной Думы. Тогда область была одним из 24-х регионов страны, где система ДЭГ проходила апробацию.