Общество
сегодня, 10:47
Липчанам предлагают проголосовать за Кандидата Кандидатовича Кандидатова
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ЦИК России проверяте работу системы дистанционного голосования при пиковых нагрузках.
ЦИК России сегодня начал проверку работоспособности системы дистанционного электронного голосования при пиковых нагрузках. Участвовать в тестировании системы может любой гражданин России, имеющий право голоса. Для этого необходимо подать заявку на Едином портале госуслуг до 13 ноября. Тестовое голосование продлится с 15 по 17 ноября. В электронном бюллетене — одна фамилия: Кандидата Кандидатовича Кандидатова, но под разными номерами.
— Участники тестового голосования смогут проверить свои данные на портале ДЭГ и исправить возможные ошибки, — рассказали в избирательной комиссии Липецкой области.
Напомним, дистанционное голосование использовалось в Липецкой области этой осенью на довыборах депутата Государственной Думы. Тогда область была одним из 24-х регионов страны, где система ДЭГ проходила апробацию.
— Участники тестового голосования смогут проверить свои данные на портале ДЭГ и исправить возможные ошибки, — рассказали в избирательной комиссии Липецкой области.
Напомним, дистанционное голосование использовалось в Липецкой области этой осенью на довыборах депутата Государственной Думы. Тогда область была одним из 24-х регионов страны, где система ДЭГ проходила апробацию.
10 550
Патриот
Мракобес
Мудрый
100 процентов
Вождь аула
Коммунист
Шутники!
Плюсую
Коммунист
Понятно