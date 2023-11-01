Общество

сегодня, 10:47

Липчанам предлагают проголосовать за Кандидата Кандидатовича Кандидатова

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#голосование #тренировка
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Липчанам предлагают проголосовать за Кандидата Кандидатовича Кандидатова

ЦИК России проверяте работу системы дистанционного голосования при пиковых нагрузках.

ЦИК России сегодня начал проверку работоспособности системы дистанционного электронного голосования при пиковых нагрузках. Участвовать в тестировании системы может любой гражданин России, имеющий право голоса. Для этого необходимо подать заявку на Едином портале госуслуг до 13 ноября. Тестовое голосование продлится с 15 по 17 ноября. В электронном бюллетене — одна фамилия: Кандидата Кандидатовича Кандидатова, но под разными номерами.

— Участники тестового голосования смогут проверить свои данные на портале ДЭГ и исправить возможные ошибки, — рассказали в избирательной комиссии Липецкой области.

Напомним, дистанционное голосование использовалось в Липецкой области этой осенью на довыборах депутата Государственной Думы. Тогда область была одним из 24-х регионов страны, где система ДЭГ проходила апробацию.
10 550
#голосование #тренировка
2

Комментарии (10)

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Патриот

5 минут назад
Выборы 1996 года были вторыми и последними, где результат был заранее не известен
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Мракобес

12 минут назад
Мудрый, кое- где показали правдивость даже голосования по почте.
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Мудрый

18 минут назад
Последние выборы показали правдивость электронного голосования,очень верим...
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100 процентов

29 минут назад
Достигни планку
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Вождь аула

сегодня, 11:26
Знаю,кто скрывается под именем Кандидат Кандидатович!
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Коммунист

сегодня, 11:22
Плюсую, согласен. Ельцин очень весёлый был, такие коленца откидывать, потом ещё год "с документами работал")))))
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Шутники!

сегодня, 11:13
Попробуешь ,а там твои данные подсунут под кого надо,Я пешком проголосую
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Плюсую

сегодня, 11:11
Коммунист, самые лучшие выборы в мире были у нас в 1996 году.
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Коммунист

сегодня, 11:08
Наши выборы самые лучшие выборы в мире. Ещё со времён СССР
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Понятно

сегодня, 11:03
Чтобы в будущем у людей даже мысли не возникало, что могут быть ошибки или что-то другое. Верим.
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