В России
38 минут назад
В Брянской области в результате обстрела повреждены несколько домов
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Брянской области обстреляно село Алейниково в Стародубском округе. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки, - сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Также нарушено энергоснабжение. Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте, - отметил Богомаз.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Также нарушено энергоснабжение. Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте, - отметил Богомаз.