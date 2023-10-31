В России

38 минут назад

В Брянской области в результате обстрела повреждены несколько домов

17
#обстрел #Брянск

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Брянской области обстреляно село Алейниково в Стародубском округе. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки, - сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Также нарушено энергоснабжение. Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте, - отметил Богомаз.
17
#обстрел #Брянск

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