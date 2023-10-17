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25-летний грязинец промышлял кражами сумок и денег с карт

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#кража
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25-летний грязинец промышлял кражами сумок и денег с карт

В одном случае чужой картой мужчина успел расплатиться 24 раза: 2 раза в транспорте и 22 — в торговых точках.

Ранее судимого за незаконное хранение и сбыт наркотиков 25-летнего жителя Грязинского района обвиняют в серии краж, в том числе совершенных с банковских счетов.

«По версии следствия, 13 мая обвиняемый возле входа в сетевой магазин похитил барсетку у 37-летнего липчанина. В сумке находился сотовый телефон, кошелек с банковской картой и деньгами. Общая сумма ущерба составила 12 700 рублей. После этого, используя украденною банковскую карту, мужчина дважды оплатил проезд в общественном транспорте, а также 22 раза сделал купил продукты в различных торговых точках», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

А 18 мая обвиняемый похитил у 38-летней липчанки рюкзак. Обнаружив там банковскую карту, мужчина дважды попытался сделать покупки на общую сумму 2 000 рублей. Но на банковском счете не было средств.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемых мужчине статей — до шести лет лишения свободы.
259
#кража
1

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