Ремонт поврежденной трубы на Опытной завершен

Вода уже начала поступать в трубопровод, но, чтобы заполнить его понадобится еще некоторое время





Как сообщили в мэрии Липецка, Сотрудники РВК и подрядной организации, повредившей водопровод при строительстве сетей к новому микрорайону в районе улиц В. Музыки и М. Трунова, завершили ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм. После дренирования трубопровода протяженностью около километра специалисты откачали воду из котлована и вырезали поврежденный отрезок. Затем – смонтировали на его месте новый участок трубы.



Вода уже подается в водопровод, но, как отметили в администрации города, на полное заполнение системы понадобится время. Также в мэрии напомнили, что, при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности.

Коммунальная эпопея этих выходных с аварийным водопроводом, пробитым вчера организацией, прокладывавшей коммунальные сети к новому микрорайону «Взлетный», подходит к концу.Как сообщили в мэрии Липецка, Сотрудники РВК и подрядной организации, повредившей водопровод при строительстве сетей к новому микрорайону в районе улиц В. Музыки и М. Трунова, завершили ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм. После дренирования трубопровода протяженностью около километра специалисты откачали воду из котлована и вырезали поврежденный отрезок. Затем – смонтировали на его месте новый участок трубы.Вода уже подается в водопровод, но, как отметили в администрации города, на полное заполнение системы понадобится время. Также в мэрии напомнили, что, при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности.