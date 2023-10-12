За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей

А всего мошенники выманили за день 11,6 миллиона рублей.

За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам 11,6 миллиона рублей.



По данным пресс-службы областного управления МВД, большую часть денег 9,1 миллиона рублей мошенники заработали, действуя по стандартным схемам: они представлялись сотрудниками банка и предлагали спасти липчан от несанкционированного списания денег или предотвратить незаконное оформление кредита на имя жертвы.