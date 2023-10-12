Происшествия
сегодня, 16:28
За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей
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А всего мошенники выманили за день 11,6 миллиона рублей.
За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам 11,6 миллиона рублей.
По данным пресс-службы областного управления МВД, большую часть денег 9,1 миллиона рублей мошенники заработали, действуя по стандартным схемам: они представлялись сотрудниками банка и предлагали спасти липчан от несанкционированного списания денег или предотвратить незаконное оформление кредита на имя жертвы.
По данным пресс-службы областного управления МВД, большую часть денег 9,1 миллиона рублей мошенники заработали, действуя по стандартным схемам: они представлялись сотрудниками банка и предлагали спасти липчан от несанкционированного списания денег или предотвратить незаконное оформление кредита на имя жертвы.
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