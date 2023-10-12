Происшествия

сегодня, 16:28

За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей

3 355
#мошенничество
За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей

А всего мошенники выманили за день 11,6 миллиона рублей.

За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам 11,6 миллиона рублей.

По данным пресс-службы областного управления МВД, большую часть денег 9,1 миллиона рублей мошенники заработали, действуя по стандартным схемам: они представлялись сотрудниками банка и предлагали спасти липчан от несанкционированного списания денег или предотвратить незаконное оформление кредита на имя жертвы.
3 355
#мошенничество

Комментарии (3)

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Как гость
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Как понять

10 минут назад
Эти люди что газет не читают и телевизор с интрнетом не смотрят .там все про это говарят и показывают.как так они живут не понятно как в восне штоли.нечего не знают.что в мире тварится с этими мошенниками. Просто какойто гипноз.проснитесь наконецто люди. Ау.
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Вот что.

16 минут назад
Гость, А что так? Разве взрослым детям требуется ещё помощь?
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Гость

51 минуту назад
Думаю, как обычно, "бедные" старушки. Нет бы детям помочь, а они аферистов кормят.
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