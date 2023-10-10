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Липецкая вечЁрка: жалобы на больницу, столкновение автомобиля с домом и новый спорткомплекс
Сегодня, 10 октября, после скандального видео в чапылгинской больнице начались проверки, автомобиль въехал в дом и загорелся, определился подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках.
Практически тут же прокуратура, областное управление здравоохранения и следком начали проверку. Выяснить, как обстоят дела в больнице, потребовал и губернатор Игорь Артамонов.
— А что проверять-то? На видео все ясно видно всем. Или до приезда проверяющих успеют положить мягкие матрасы, а доски гнилые сожгут. 21 век, а условия для людей как пещерные, — написал читатель.
Необычное ДТП произошло сегодня утром недалеко от кладбища Трубного завода. Автомобиль «Лада Ларгус» врезался в дачный дом.
По словам очевидцев, от удара стена дома обрушилась на капот автомобиля. После чего случилось короткое замыкание, машина, а за ней и дом вспыхнули и почти полностью сгорели.
— Цирк отдыхает, — заметил Райкин.
Сегодня произошел еще один пожар — горела квартира на улице Московской, 23. Пострадавших не было, но из-за сильного дыма пришлось эвакуировать нескольких жильцов.
— Брошенный с верхнего балкона окурок, — предположил Депутат.
В Сселках к концу 2024 года планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс. Сегодня определился победитель торгов — ООО «ГК «Солидарность». ФОК в Сселках будет без бассейна, но с двумя спортзалами.
— Дай бог, чтобы всё построилось и нашлись бы тренеры для ребят. А то бедные ходят неприкаянные, не знают куда себя деть. Да хорошего директора этого комплекса, чтобы порядок был, — пожелала Ирина.
— А чем Сселки провинились и остались без бассейна? — спросил Липчанин.
— Липчанин, отсутствием нормального водоснабжения для наполнения бассейна. Труба, идущая на водоснабжение школы, используется и для водоснабжения жителей. Проекта комплексного водоснабжения как не было, так и нет. Центральная канализация отсутствует. Вода летом может внезапно закончится, или спустить воду с бассейна будет некуда, — ответил ему Местный.
Если торги на спорткомплекс удачно завершились, то с торгами на контракт по ремонту ливневки на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе дело не заладилось. На конкурс не заявился ни один подрядчик. Теперь управлению главного смотрителя придется объявлять повторные торги.
Зато чиновникам удалось найти желающих убрать мусор под аварийным пешеходным мостом в районе дома № 30 по улице Свободный Сокол и ликвидировать стихийную свалку в «Елецком». Этим займется компания «Промстройсервис» за 4,4 миллионов рублей.
Уборка мусора под мостом необходима для сооружения нового пешеходного моста, который соединит так называемую Коллективку с многоэтажным Соколом.
Сегодня ночью в Липецке снова заморозки до — 2 градусов. На завтра синоптики прогнозируют до +7 градусов.
В Telegram-канале GOROD48 мы спросили: «В вашем доме подали отопление?». Утвердительно ответила только четверть респондентов — ранее в мэрии заявили, что отопление в жилые дома поступит в течение шести дней. Поэтому тут удивляться нечему. Можно только посочувствовать замерзающим.
Родители воспитанников детского сада № 4 пожаловались на холод в группах. Выяснилось, что отопление в детсад подали сегодня. Между тем, только каждый 13-й руководитель липецких соцучреждений написал заявку на включение отопления. Прошлой ночью, кстати, городские дороги уже посыпали противогололедными материалами.
Замерзающие
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