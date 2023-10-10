Общество

31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: жалобы на больницу, столкновение автомобиля с домом и новый спорткомплекс

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#вечЁрка #здравоохранение #ДТП #строительство
Липецкая вечЁрка: жалобы на больницу, столкновение автомобиля с домом и новый спорткомплекс

Сегодня, 10 октября, после скандального видео в чапылгинской больнице начались проверки, автомобиль въехал в дом и загорелся, определился подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках.

Видео, снятое пациенткой чаплыгинской больницы, сегодня взорвало липецкие информационное пространство. Женщина показала, в каких условиях приходится лечиться пациентам. Спят они на досках и грязных простынях, накрываются ветхими одеялами, а главное — замерзают. В больнице до сих пор не включили отопление, и не везде есть горячая вода.



Практически тут же прокуратура, областное управление здравоохранения и  следком начали проверку. Выяснить, как обстоят дела в больнице, потребовал и губернатор Игорь Артамонов.

— А что проверять-то? На видео все ясно видно всем. Или до приезда проверяющих успеют положить мягкие матрасы, а доски гнилые сожгут. 21 век, а условия для людей как пещерные, — написал читатель.

Необычное ДТП произошло сегодня утром недалеко от кладбища Трубного завода. Автомобиль «Лада Ларгус» врезался в дачный дом

По словам очевидцев, от удара стена дома обрушилась на капот автомобиля. После чего случилось короткое замыкание, машина, а за ней и дом вспыхнули и почти полностью сгорели.



— Цирк отдыхает, — заметил Райкин.

Сегодня произошел еще один пожар —  горела квартира на улице Московской, 23. Пострадавших не было, но из-за сильного дыма пришлось эвакуировать нескольких жильцов.

— Брошенный с верхнего балкона окурок, — предположил Депутат.

В Сселках к концу 2024 года планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс. Сегодня определился победитель торгов — ООО «ГК «Солидарность». ФОК в Сселках будет без бассейна, но с двумя спортзалами.

— Дай бог, чтобы всё построилось и нашлись бы тренеры для ребят. А то бедные ходят неприкаянные, не знают куда себя деть. Да хорошего директора этого комплекса, чтобы порядок был, — пожелала Ирина.

— А чем Сселки провинились и остались без бассейна? — спросил Липчанин.

— Липчанин, отсутствием нормального водоснабжения для наполнения бассейна. Труба, идущая на водоснабжение школы, используется и для водоснабжения жителей. Проекта комплексного водоснабжения как не было, так и нет. Центральная канализация отсутствует. Вода летом может внезапно закончится, или спустить воду с бассейна будет некуда, — ответил ему Местный.

Если торги на спорткомплекс удачно завершились, то с торгами на контракт по ремонту ливневки на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе дело не заладилось. На конкурс не заявился  ни один подрядчик. Теперь управлению главного смотрителя придется объявлять повторные торги.

Зато чиновникам удалось найти желающих убрать мусор под аварийным пешеходным мостом в районе дома № 30 по улице Свободный Сокол и ликвидировать стихийную свалку в «Елецком». Этим займется компания «Промстройсервис» за 4,4 миллионов рублей.

Уборка мусора под мостом необходима для сооружения нового пешеходного моста, который соединит так называемую Коллективку с многоэтажным Соколом.

Сегодня ночью в Липецке снова заморозки до — 2 градусов. На завтра синоптики прогнозируют до +7 градусов.

В  Telegram-канале GOROD48 мы спросили: «В вашем доме подали отопление?». Утвердительно ответила только четверть респондентов — ранее в мэрии заявили, что отопление в жилые дома поступит в течение шести дней. Поэтому тут удивляться нечему. Можно только посочувствовать замерзающим.

Родители воспитанников детского сада № 4 пожаловались на холод в группах. Выяснилось, что отопление в детсад подали сегодня. Между тем, только каждый 13-й руководитель липецких соцучреждений написал заявку на включение отопления. Прошлой ночью, кстати, городские дороги уже посыпали противогололедными материалами.
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#вечЁрка #здравоохранение #ДТП #строительство

Комментарии (3)

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Замерзающие

11 минут назад
Что на работе, что дома - холод жуткий. Никогда мы так не мёрзли, как в этом году! Кому дали отопление? Видимо, это риторический вопрос! Спасибо руководителям города!
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Липчанка

14 минут назад
На 8 микр , в больницы в травматологии туалет ещё хуже
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Электорат

25 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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