Происшествия

54 минуты назад

«Ларгус» врезался в дачный дом — и машина и строение сгорели

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#ДТП #МЧС #пожар
«Ларгус» врезался в дачный дом — и машина и строение сгорели

После столкновения стена дома обвалилась на капот автомобиля.

Утром 10 октября в Липецке недалеко от городского кладбища водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на обочину, потерял управление и машина врезалась в дачный дом.

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Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, от удара  стена дома обрушилась на капот автомобиля. После чего случилось короткое замыкание,  машина, а за ней и дом вспыхнули и почти полностью сгорели.

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Авария и последовавший за ней пожар обошлись без пострадавших.

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#ДТП #МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Гость

27 минут назад
Там гонщики, реально достали..вот где надо с радаров дежурить
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Райкин

42 минуты назад
Цирк отдыхает.
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