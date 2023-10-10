«Ларгус» врезался в дачный дом — и машина и строение сгорели

После столкновения стена дома обвалилась на капот автомобиля.

Утром 10 октября в Липецке недалеко от городского кладбища водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на обочину, потерял управление и машина врезалась в дачный дом.Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, от удара стена дома обрушилась на капот автомобиля. После чего случилось короткое замыкание, машина, а за ней и дом вспыхнули и почти полностью сгорели.Авария и последовавший за ней пожар обошлись без пострадавших.