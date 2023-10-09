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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение эволюции женского труда
Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования положения женщин на рынке труда.
Премию ей присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда". Размер вознаграждения составил 11 миллионов шведских крон (почти миллион долларов).
Уточняется, что Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении двухсот лет. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.
По мнению профессора, большая часть гендерного разрыва в доходах сейчас в основном возникает с рождением первого ребенка, а не из-за различий в образовании и выборе профессии. Лауреат премии считает, что разрыв в доходах мужчин и женщин начал сокращаться в 1960-х годах с появлением противозачаточных таблеток.
Исторически гендерный разрыв в доходах по большей части объяснялся различиями в образовании и выборе профессии. Однако, как показало исследование госпожи Голдин, в наши дни "основная часть этой разницы в заработке проявляется между женщинами одной и той же профессии, и в основном она возникает с рождением первого ребенка", - пишет "Ъ".