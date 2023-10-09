У одного автомобиля помяли дверь, у другого порезали колёса

В Измалковском районе в ходе семейных конфликтов повредили два автомобиля. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ночью 16 сентября 17-летний молодой человек приехал к своему 29-летнему родственнику. Они поссорились, и парень в порыве гнева ударил ногой по левой двери автомобиля «ВАЗ-2110» 29-летнего родственника.Хозяину машины был причинён ущерб в 14 500 рублей.А 39-летний мужчина кухонным ножом порезал четыре колеса автомобиля, принадлежащего его 20-летнему родственнику. Ущерб составил 3 400 рублей.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».