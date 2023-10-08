Происшествия

16 минут назад

В Елецком районе сгорела надворная постройка вместе с автомобилем

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#пожар
В Елецком районе сгорела надворная постройка вместе с автомобилем

Прошедшей ночью в елецкой Талице произошел пожар, тушение которого осложнялось сильным ветром

Сегодня 2 часа 24 минуты на пульт диспетчера управления ГПСС поступило сообщение о возгорании надворной постройки в селе Талица Елецкого района.

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«Прибывшее на место происшествие отделение пожарной части №4 обнаружили, что горит кровля здания на площади 100 кв. м. Сложность при тушении создавал сильный порывистый ветер, который мог перекинуть огонь на находящиеся рядом жилые дома», - сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил кровлю, стены постройки. Бытовое имущество и «ВАЗ-2107»
46
#пожар

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