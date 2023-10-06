Происшествия

сегодня, 18:58

Оставившего умирать избитую жену липчанина арестовали

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#убийство #арест
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Оставившего умирать избитую жену липчанина арестовали

10 сентября мужчина, переломав ребра супруге, положил ее на диван, замкнул квартиру и ушел на три недели

Сегодня подозреваемый в убийстве супруги заключён под стражу на время предварительного следствия по ходатайству СУ СК РФ по Липецкой области.

Как сообщал GOROD48, 10 сентября 37-летний нетрезвый липчанин повздорил с женой, толкнул её, сбив с ног, а затем избил, переломав ребра. Находившуюся в бессознательном состоянии женщину он положил на кровать, оставил рядом с ней не потушенную сигарету и покинул квартиру, заперев дверь на замок. Но серьезного пожара не произошло — диван только истлел. Лишь 3 октября он сообщил о смерти супруги в правоохранительные органы, когда вернулся в квартиру и обнаружил её мертвое тело, уже порядком разложившееся.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство #арест
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Комментарии (2)

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Естественный отбор

29 минут назад
Есть склочные мадамы, есть нервные мужчинки. Вот и получается одна язык за зубами не может держать, другой эмоции.......
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да уж

34 минуты назад
Не може быть...
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