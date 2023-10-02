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Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у «Газпрома»
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании "Газпром".
"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", — уточнил он.
По словам министра, республике удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке, - передает РИА Новости.
"Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", — отметил Парликов.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в прошлом году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.
Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что Молдавии приходится смешивать покупаемый газ с дорогим, закупленным в прошлом году, — его запасы до сих пор не израсходованы.
14 сентября стало известно, что Молдавия купит более 100 млн кубометров газа у Греции на кредит от ЕС.