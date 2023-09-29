В ДТП погибли и пострадали свиньи: работодатель требует с водителя почти полмиллиона рублей

Перевозящий свиней грузовик опрокинулся.

В Елецкий городской суд поступил иск работодателя к своему водителю о взыскании ущерба, причиненного ДТП. Авария произошла 28 марта этого года на 50-м километре дороги Москва-Белгород.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, работодатель мотивирует свои требования тем, что управляя грузовым автомобилем, водитель допустил наезд на обочину, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.



ДТП повлекло за собой гибель и частичное повреждение перевозимого живого груза — свиней. В результате чего работодателю был причинен ущерб в размере 464 071 рубль. Эту сумму он теперь требует с водителя.

