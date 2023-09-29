Происшествия

сегодня, 13:15

В ДТП погибли и пострадали свиньи: работодатель требует с водителя почти полмиллиона рублей

5 2349
#ДТП
5
В ДТП погибли и пострадали свиньи: работодатель требует с водителя почти полмиллиона рублей

Перевозящий свиней грузовик опрокинулся.

В Елецкий городской суд поступил иск работодателя к своему водителю о взыскании ущерба, причиненного ДТП. Авария произошла 28 марта этого года на 50-м километре дороги Москва-Белгород. 

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, работодатель мотивирует свои требования тем, что управляя грузовым автомобилем, водитель допустил наезд на обочину, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. 

ДТП повлекло за собой гибель и частичное повреждение перевозимого живого груза — свиней. В результате чего работодателю был причинен ущерб в размере 464 071 рубль. Эту сумму он теперь требует с водителя. 
5 2349
#ДТП
5

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мудрец

26 минут назад
Пусть главный акционер общества извилинами своими шевелит и * свой груз или платит за каждый рейс водителю по 10 процентов от стоимости перевозимого груза.
ответить

Право

сегодня, 14:23
В нормальных организациях подобные риски * ,похоже конторка эта с гнильцой!
ответить

Естественный отбор

сегодня, 13:58
Вот и поработай за 40 000 рублей в месяц........
ответить

Секач

сегодня, 13:40
Просто свинство какое-то со стороны работодателя.
ответить

Интересно

сегодня, 13:35
А груз вообще страховали?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник
#взятка
12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник

1 минуту назад

Происшествия
Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»
#авария на сетях
14
Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»

сегодня, 15:39

Происшествия
Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд
#ДТП #животные
12
Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд

сегодня, 13:33

Происшествия
45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин
#грабёж
45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин

сегодня, 13:06

Происшествия
«Волгу» закружило на Московской после столкновения с «МАЗом»
#ДТП #грузовик
«Волгу» закружило на Московской после столкновения с «МАЗом»

сегодня, 13:06

Происшествия
Строители утверждают: поврежденный водопровод не был обозначен в документах
#авария на сетях
31
Строители утверждают: поврежденный водопровод не был обозначен в документах

сегодня, 12:31

Происшествия