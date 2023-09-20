Происшествия
сегодня, 09:53
76-летняя жительница села Волово получила ожоги во время сжигания сухой травы
Десять пожаров зарегистрировано в Липецкой области за минувшие сутки.
Стало известно жертве сжигания сухой травы — 76-летняя жительница села Волово попала в больницу 18 сентября, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Во время сжигания сухой травы женщина получила 30% ожогов тела, - рассказали в полиции.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, за последние сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение мусора на открытой площади и один раз — сухой травы.
Также 19 сентября в поселке Добринка сгорел трактор «Кейспума-210». А в селе Ленино Липецкого района во время пожара в жилом доме повреждены вещи на площади 15 квадратных метров.
- Во время сжигания сухой травы женщина получила 30% ожогов тела, - рассказали в полиции.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, за последние сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение мусора на открытой площади и один раз — сухой травы.
Также 19 сентября в поселке Добринка сгорел трактор «Кейспума-210». А в селе Ленино Липецкого района во время пожара в жилом доме повреждены вещи на площади 15 квадратных метров.