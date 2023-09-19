Общество

сегодня, 16:46

Улицу Доватора сдали водителям и пешеходам точно в обещанный подрядчиком срок

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#ремонт дорог
Улицу Доватора сдали водителям и пешеходам точно в обещанный подрядчиком срок

Но с опозданием на 18 дней.

Как уже сообщал GOROD48, улица Доватора стала самой проблемной в череде дорожных ремонтов этого года. Строители должны были закончить ее благоустройство 31 августа, но не ушли с нее до сих пор. Признавая, что сорвали сроки работ, подрядчик, ООО «Инфинити Групп» дал слово заказчику, управлению главного смотрителя мэрии Липецка, что закончит асфальтировать дорогу и пешеходные зоны 18 сентября. И это слово сдержал.

— Для пешеходов и водителей улица готова полностью, — сообщили GOROD48 в УГС Липецка. — Однако мы начислим подрядчику штраф и неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта.

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Однако подрядчику еще предстоит сделать немало работы: нанести на дорогу разметку, установить знаки дорожного движения, отсыпать черноземом участки улицы между дорогой и пешеходными дорожками, засеять будущие газоны травой.

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— На данный момент на улице Доватора осталось провести благоустройство территории и закончить установку технических средств организации дорожного движения. В целом работы на объекте завершены, — рассказали GOROD48 в «Инфинити Групп».

Напомним, что на ремонт полукилометрового участка улицы Доватора от ее перекрестка с улицей Папина до последней многоэтажки над Каменным логом с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из городского бюджета были выделены 26,6 млн рублей.
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#ремонт дорог

Комментарии (6)

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Гость

36 минут назад
Классно сделали! Даже не вооруженным взглядом видно, что асфальт хороший, ровный!
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Дамир

41 минуту назад
Дорога сделано и это главное, ходить и ездить можно, а косметический ремонт сделают, не переживайте
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077

53 минуты назад
А светофоры будут???????!??шутка
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Шурик

сегодня, 17:03
На фото дорога классная, тротуар тоже смотрится отлично, но как сказал один герой фильма зима близко, а трубы под дорогой старые. Хорошо если в ближайшее время дорогу не перекопают как заведено в нашем городе.
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Житель ул.Доватора

сегодня, 16:57
Как мы рады! А еще спасибо за Водопьянова-дублер, работы наконец-то начались! Вот еще бы Папина отремонтировали, цены бы не было...
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Сергей Торикин

сегодня, 16:56
Интересно дождь ремонт переживёт?
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