Общество
сегодня, 16:46
Улицу Доватора сдали водителям и пешеходам точно в обещанный подрядчиком срок
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Но с опозданием на 18 дней.
Как уже сообщал GOROD48, улица Доватора стала самой проблемной в череде дорожных ремонтов этого года. Строители должны были закончить ее благоустройство 31 августа, но не ушли с нее до сих пор. Признавая, что сорвали сроки работ, подрядчик, ООО «Инфинити Групп» дал слово заказчику, управлению главного смотрителя мэрии Липецка, что закончит асфальтировать дорогу и пешеходные зоны 18 сентября. И это слово сдержал.
— Для пешеходов и водителей улица готова полностью, — сообщили GOROD48 в УГС Липецка. — Однако мы начислим подрядчику штраф и неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта.
Однако подрядчику еще предстоит сделать немало работы: нанести на дорогу разметку, установить знаки дорожного движения, отсыпать черноземом участки улицы между дорогой и пешеходными дорожками, засеять будущие газоны травой.
— На данный момент на улице Доватора осталось провести благоустройство территории и закончить установку технических средств организации дорожного движения. В целом работы на объекте завершены, — рассказали GOROD48 в «Инфинити Групп».
Напомним, что на ремонт полукилометрового участка улицы Доватора от ее перекрестка с улицей Папина до последней многоэтажки над Каменным логом с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из городского бюджета были выделены 26,6 млн рублей.
— Для пешеходов и водителей улица готова полностью, — сообщили GOROD48 в УГС Липецка. — Однако мы начислим подрядчику штраф и неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта.
Однако подрядчику еще предстоит сделать немало работы: нанести на дорогу разметку, установить знаки дорожного движения, отсыпать черноземом участки улицы между дорогой и пешеходными дорожками, засеять будущие газоны травой.
— На данный момент на улице Доватора осталось провести благоустройство территории и закончить установку технических средств организации дорожного движения. В целом работы на объекте завершены, — рассказали GOROD48 в «Инфинити Групп».
Напомним, что на ремонт полукилометрового участка улицы Доватора от ее перекрестка с улицей Папина до последней многоэтажки над Каменным логом с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из городского бюджета были выделены 26,6 млн рублей.
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Гость
Дамир
077
Шурик
Житель ул.Доватора
Сергей Торикин