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44 минуты назад

Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем

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#Игорь Николаев #госпитализация

Врачи оценивают состояние композитора как тяжёлое.

Композитор и музыкант Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября из-за проблем с сердцем, - пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По имеющейся информации, проблемы со здоровьем у 63-летнего артиста возникли еще в начале года, когда он попал в больницу с инфарктом. Музыканта прооперировали, поставили ему два стента и выписали после того, как состояние стабилизировалось.

"Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции", - сообщает Telegram-канал "112"

Ожидается, что вопрос о вмешательстве решат в ближайшие дни.

Игорь Николаев — известный исполнитель и автор песен, многие из которых стали хитами. Среди них "Мельница", "Пять причин", "Малиновое вино", "Дельфин и русалка". Его песни в разное время исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Людмила Соколова, Диана Гурцкая. В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.
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#Игорь Николаев #госпитализация

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